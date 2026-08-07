Aventura microscópica: mostra interativa ensina sobre sistema imunológico

Entrar na exposição Uma Aventura Imunológica — Nosso Corpo, Nosso Mundo é um convite para que o público tenha a sensação de se transformar em um microorganismo e descubra como funcionam os mecanismos de defesa do corpo humano. Em cartaz até 30 de agosto, no Shopping Conjunto Nacional, a mostra reúne instalações interativas e conteúdos educativos que apresentam o sistema imunológico, com o objetivo de ampliar o conhecimento de crianças e adultos sobre a importância de cuidados com a saúde individual e coletiva.

Esta é a segunda edição da exposição, que passou pela cidade de São Paulo em 2025. O espaço de 100m² é dividido em três núcleos por onde os visitantes podem passear. No primeiro deles, o público conhece o funcionamento de defesa do corpo a partir de textos informativos e atividades lúdicas. Um jogo de dardos magnéticos, por exemplo, explica como anticorpos atacam bactérias. Um painel luminoso acionado por meio de botões mostra o papel de diferentes órgãos e de estruturas do corpo na proteção dele.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Festival reúne shows e feira para valorizar empreendedoras

Um destaque do espaço é a área dedicada à vacinação. Além de um jogo, um vídeo traz informações sobre o desenvolvimento e o impacto do imunizante. De acordo com a produtora cultural da exposição, Andrea Moreira, a proposta das atividades interativas é aproximar famílias da ciência para que elas tenham instrumentos com os quais se proteger.

Na sequência da trajetória, o público é introduzido ao universo de personagens que convivem com condições relacionadas ao desequilíbrio do sistema imunológico. No quarto infantil de Carlota, objetos gigantes apresentam doenças crônicas e formas de contágio. Carlota é uma criança que tem asma, dermatite atópica (doença inflamatória crônica da pele) e esofagite eosinofílica (doença inflamatória crônica do esôfago). Por esse motivo, há uma bombinha de asma de 1,5m guardada em um estojo. Em um canto do quarto da menina, há um urso de dois metros de altura que simula a presença de ácaro em seu interior. A ideia é conscientizar as pessoas a respeito das precauções que devem ser tomados, a depender de determinadas condições de saúde. "Queremos ajudar as famílias a entender como fazer o autocuidado e como cuidar e lidar com esse diagnóstico", explica Andrea.

Outro personagem é Geraldo, avô de Carlota, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), condição que dificulta a passagem de ar. As histórias contadas na exposição são inspiradas em relatos de pessoas reais. Suas narrativas podem ser escutadas ao sair do quarto infantil.

Leia também: Documentário mostra relação de afeto e cuidado entre pets e brasílienses

O último núcleo do espaço é o jardim de Carlota, ocupado por uma árvore que representa a conexão entre os três diagnósticos da menina. A planta simboliza uma possível raiz em comum para dermatite atópica, asma e esofagite eosinofílica: a inflamação tipo 2. Responsável por proteger o corpo de vírus, bactérias, fungos e outros agentes invasores, o sistema imunológico pode funcionar de forma exagerada em algumas pessoas.

Nesses casos, a inflamação tipo 2 se manifesta, causando uma resposta inflamatória persistente. Estão associadas a essa reação algumas doenças como urticária crônica espontânea e rinossinusite crônica. Por compartilharem a mesma base inflamatória, ter uma doença pode aumentar o risco de desenvolver outra, como é o caso de Carlota.













Diversão

Para os visitantes, a exposição é uma oportunidade para se divertir enquanto aprendem. Foi o caso de Mayara Sarah, de 9 anos. Acompanhada da mãe e da avó, ela aproveitou um passeio ao shopping para conhecer a mostra. Depois de assistir a vídeos informativos no primeiro núcleo e fazer o teste sobre vacina, ela conta que o que mais gostou foi de se deitar no acolchoado urso. Quando perguntada sobre o que mais chamou sua atenção, ela diz que foi ver a preocupação de Carlota com o avô. "Gostei da forma como ela cuida do vô Geraldo. É importante cuidar de quem a gente ama", disse.

Leia também: Correio Braziliense celebra 30 anos na internet

A mãe de Mayara, Mary Lima, gostou dos recursos interativos empregados para atrair a atenção das crianças. Ela considera que as informações têm o potencial de ajudar muitas pessoas a lidarem com os próprios diagnósticos. "É essencial aprender desde cedo a se cuidar para promover a qualidade de vida de todos", avaliou.

A exposição é uma iniciativa produzida pela Colmeia Social, coproduzida pela Aflora Cultural e viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Exposição Uma Aventura Imunológica — Nosso Corpo, Nosso Mundo

Quando: até 30 de agosto

até 30 de agosto Horário: todos os dias, das 11h às 19h



todos os dias, das 11h às 19h Local: Shopping Conjunto Nacional



Shopping Conjunto Nacional Entrada: gratuita

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso



