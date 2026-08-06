Morre Oto Maia, irmão dos políticos Zenaide, João Maia e Agaciel, aos 63 anos

Oto da Silva Maia morreu aos 63 anos, em Brasília, na tarde de terça-feira (4/8). Ele era irmão caçula do deputado federal João Maia, da senadora Zenaide Maia e do pré-candidato a deputado federal Agaciel Maia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Servidor público do Senado Federal, Oto também se dedicava à literatura, sendo escritor e poeta. Pai de 11 filhos, era reconhecido pelo convívio familiar e uma figura muito querida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na última quinta-feira (30/7), Oto sofreu um infarto e foi submetido a uma cirurgia. Apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu às complicações. A informação foi confirmada por João Maia nas redes sociais. O corpo será cremado em Brasilia.
Nas redes sociais, os irmãos lamentam e agradecem pelas mensagens de carinho. “A dor da partida deixa um vazio impossível de explicar. Permanecem as lembranças, os momentos vividos e a gratidão por tudo o que compartilhamos como família”, escreveu Agaciel Maia.
“Agradeço, de coração, a cada mensagem de carinho, cada oração e cada gesto de apoio que tenho recebido neste momento tão difícil. Cada palavra tem sido um alívio para essa dor. Oto foi um bom homem, dedicado aos seus e generoso com quem cruzava seu caminho. Levarei comigo, para sempre, as boas lembranças”, publicou Zenaide.
Saiba Mais
- Brasil PF investiga desvio de R$ 308 milhões em recursos em quatro estados
- Brasil Vereadora é alvo de notícia-crime no MPF por xenofobia: "Volta para o Ceará"
- Brasil Ciclone-bomba deve atingir o Sul e provocar ventos de até 100 km/h nesta quinta-feira; entenda o fenômeno
- Brasil Veja por quais estados o ciclone-bomba deve passar
- Brasil PF apura desvio de recursos públicos em universidade federal de MG
- Brasil Tempestade destruiu meu carro ou casa, o seguro cobre? Entenda as regras
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária, Dia de Sorte, e Lotomania: resultados desta quarta
- Brasil Piloto ironizou falhas antes de queda da Voepass e comparou avião a "fusquinha"
- Brasil Ciclone bomba pode provocar ventos de até 100km/h no sul no Brasil
- Brasil Justiça condena ex-sargento por violência sexual na ditadura militar