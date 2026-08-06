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Morre Oto Maia, irmão dos políticos Zenaide, João Maia e Agaciel, aos 63 anos

Ele foi servidor público do Senado Federal e também se dedicava à literatura, sendo escritor e poeta

Oto ao lado dos irmão Agaciel e João Maia - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Oto ao lado dos irmão Agaciel e João Maia - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Oto da Silva Maia morreu aos 63 anos, em Brasília, na tarde de terça-feira (4/8). Ele era irmão caçula do deputado federal João Maia, da senadora Zenaide Maia e do pré-candidato a deputado federal Agaciel Maia. 

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Servidor público do Senado Federal, Oto também se dedicava à literatura, sendo escritor e poeta. Pai de 11 filhos, era reconhecido pelo convívio familiar e uma figura muito querida. 

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Na última quinta-feira (30/7), Oto sofreu um infarto e foi submetido a uma cirurgia. Apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu às complicações. A informação foi confirmada por João Maia nas redes sociais. O corpo será cremado em Brasilia.

Nas redes sociais, os irmãos lamentam e agradecem pelas mensagens de carinho. “A dor da partida deixa um vazio impossível de explicar. Permanecem as lembranças, os momentos vividos e a gratidão por tudo o que compartilhamos como família”, escreveu Agaciel Maia. 

“Agradeço, de coração, a cada mensagem de carinho, cada oração e cada gesto de apoio que tenho recebido neste momento tão difícil. Cada palavra tem sido um alívio para essa dor. Oto foi um bom homem, dedicado aos seus e generoso com quem cruzava seu caminho. Levarei comigo, para sempre, as boas lembranças”, publicou Zenaide. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 06/08/2026 11:58 / atualizado em 06/08/2026 16:07
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