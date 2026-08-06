Adolescente de 14 anos é apreendido por tráfico em São Sebastião

O jovem e os itens recolhidos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um adolescente de 14 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Centro de São Sebastião. A ação ocorreu no final da tarde de terça-feira (4/8), conduzida por policiais militares do 21º Batalhão com apoio do Grupo Tático Operacional (GTOP41) e do serviço de inteligência da PMDF. Contra o jovem, os agentes confirmaram a existência de um Mandado de Busca e Apreensão (MBA) em aberto.

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O infrator chamou a atenção das equipes durante um patrulhamento de rotina, momento em que foi flagrado arremessando uma mochila por cima do muro de uma residência. Na abordagem, o padrasto do menor revelou aos policiais que um terceiro suspeito havia recolhido a bolsa arremessada e fugido do local.

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Diante do flagrante, o responsável autorizou a entrada da PMDF no imóvel, onde os militares encontraram uma segunda mochila pertencente ao adolescente. No interior do item, foram apreendidas uma pedra de crack, várias porções da mesma substância fracionadas para venda, maconha, balança de precisão, insumos para embalagem, quantia em dinheiro e cédula estrangeira.

Além das drogas e dos equipamentos, a polícia apreendeu cinco celulares com o adolescente, sendo que um dos aparelhos constava no sistema como produto de roubo. A descoberta agravou a situação do menor, ligando-o também à posse de material de origem criminosa.

O jovem e os itens recolhidos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), responsável por formalizar o cumprimento do mandado judicial e adotar as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

