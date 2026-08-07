O sabor do brinde: confira um circuito para celebrar o Dia dos Pais

União entre o entrecôte e a costela, o Tomahawk é destaque no Dia dos Pais da Fazenda Churrascada - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

Motivos para brindar se encontram no calendário. O Dia Internacional da Cerveja, celebrado nesta sexta-feira (7/8), e o Dia dos Pais, no domingo (9/8), transformam o fim de semana em um convite para celebrar sem pressa — de preferência com um chope gelado e boa gastronomia. Em Brasília, os bares e restaurantes preparam o cenário ideal para receber as famílias da cidade, seja com promoções especiais ou seleções de pratos exclusivos.

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Segundo o chef Andrey Angelim, da Fazenda Churrascada, o público brasiliense costuma buscar lugares que oferecem uma experiência completa para celebrar datas especiais. “Quando o assunto é o paladar dos pais, os cortes de carne seguem entre os favoritos, acompanhados de um chope bem gelado”, aposta o cozinheiro.

Oswaldo Scafuto, proprietário do Santé, defende que os sabores marinhos também têm vez. “Quando pensamos nos pais, percebemos que muitos ainda têm preferência por pratos mais robustos, especialmente carnes bem preparadas e receitas que remetem à cozinha afetiva, mas os frutos do mar também conquistam quem busca uma experiência mais sofisticada”, afirma o responsável pelo restaurante.

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“Os pratos para compartilhar fazem muito sucesso nessa data porque reforçam justamente o espírito da celebração. E, claro, uma boa cerveja para brindar completa esse momento, que é muito mais sobre estar junto do que apenas sobre comer”, acrescenta Scafuto.

Romão Olinda, chef do Olinda Bar e Restaurante, avalia o gosto do pai como bem definido: “Comida farta, bem feita e para dividir”. Para ele, não pode faltar a carne de sol assada na brasa, o queijo de coalho e um chope gelado. “Não é sofisticação, é fartura feita com amor”, declara o cozinheiro.

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A unanimidade, porém, é que a preferência, neste domingo, seja pela informalidade. “No Dia dos Pais, principalmente no almoço, as pessoas dispensam a formalidade. A pompa é um pouco abandonada nessa data”, pondera Moisés Costa, proprietário do Primitivo Churrasco. “A família quer um lugar onde o pai se sinta relaxado e à vontade”, concorda Diogo Lombardi, sócio do Ordinário Bar e Música.





Além da gastronomia

Pensada para oferecer uma experiência que vai além do prato, a Fazenda Churrascada, comandada pelo chef Andrey Angelim, combina, no menu, cortes premium preparados em diferentes técnicas, do fogo de chão à parrilla, passando pelo pit smoker e pelos hambúrgueres artesanais. Na casa, a gastronomia divide os holofotes com opções de entretenimento pensados para unir a família toda, como música ao vivo e brinquedoteca.

No Dia dos Pais, a sugestão do chef é harmonizar a panceta suína (R$ 43), novidade no cardápio, com o chope Brahma (R$ 17,90). “A leveza e amargor da bebida ajudam a limpar o paladar e realçam os sabores do prato”, explica Andrey. Para o prato principal, a casa indica o tomahawk (R$ 389), peça que une o entrecôte e a costela, acompanhado pela chapa de legumes grelhados, servidos com chimichurri.

Gostinho brasileiro

Restaurante italiano com alma brasileira — é assim que a chef de cozinha Fabiana Pinheiro define o Sallva Bar e Ristorante, localizado no Pontão do Lago Sul. "Cozinhamos com sabores e matérias-primas de primeira qualidade dos biomas nacionais, e utilizamos técnicas e princípios da culinária mediterrânea", explica a proprietária da casa.

Neste Dia dos Pais, a sugestão de Fabiana é deixar o feriado com gostinho nacional. "Nada mais brasileiro do que uma cervejinha gelada e um bom petisco", afirma a chef. "Por isso, recomendo o pescare crocante (R$ 90), nossa porção de iscas de pirarucu empanadas com o baldinho de Corona (R$ 64)", sugere a proprietária.

Excepcionalmente neste feriado, quem comprar o baldinho com quatro long necks ganha a quinta de cortesia.



Costelada ao ar livre

Na Entrequadra Norte 102/103, o Patinho Feito quis unir diferentes bandos em um local "pouco usual" com o intuito de manter viva a instituição cultural que é o boteco brasileiro, segundo o sócio Pedro Caetano. "Resolvemos um desejo antigo: consumir vinho de forma desburocratizada ou tomar aquele chope gelado no mesmo ambiente, sem distinção", resume o proprietário.

Neste domingo, a casa prepara um presente especial para os pais brasilienses — um happy hour estendido, das 11h30 às 21h, com chope Amstel a R$ 9,90. Das 12h às 16h, o restaurante oferece ao público uma costelada ao ar livre com bufê à vontade (R$ 69,90), com opções como mandioca cozida, mandioca frita, farofa crocante, vinagrete, arroz branco, arroz biro-biro, purê de abóbora e salada.

Para as crianças, haverá atividades como piscina de bolinhas e cama elástica. Reservas devem ser feitas pelo telefone (61) 99315-0512.

Celebração informal

No mesmo ponto onde o antigo Calaf se consagrou, no Setor Bancário Sul, surgiu o Ordinário, com o intuito de resgatar o espírito do verdadeiro bar de esquina brasileiro. “A gente quis criar um refúgio para quem busca desacelerar, encontrar os amigos, ouvir uma boa música e comer e beber extremamente bem sem gourmetização exagerada. Tudo isso regado a muito samba e pagode”, diz o sócio Diogo Lombardi.

Para os pais que não dispensam bebida gelada e boa comida de bar, a sugestão da casa é o chope Brahma (R$ 14,95) com o torresmo de banda (R$ 29,90), crocante por fora e suculento por dentro, ou o cupim com queijo e mandioca (R$ 109,95).

“A efervescência e o amargor do chope cortam a gordura do torresmo e a riqueza do cupim de forma magistral, limpando o paladar e deixando cada garfada e cada gole tão prazerosos quanto os primeiros. É a combinação perfeita para comemorar sem erro”, garante Diogo.



De pai para filho

De portas abertas há quase 40 anos, o Olinda é uma das mais tradicionais casas de carne de sol da cidade. "O restaurante já virou uma extensão da casa da família", revela o chef Romão Olinda, que herdou a operação do pai. "Os clientes já viraram amigos. Tem gente que começou a vir aqui no colo, e hoje traz o próprio filho", destaca o cozinheiro.

Novidade no cardápio, o torresmo (R$ 56) tem se tornado o queridinho do público e é a sugestão do chef para harmonizar com o chope Brahma (R$ 11,90). Entre os pratos principais, o destque vai para a tradicional carne de sol para compartilhar (R$ 199), com arroz branco, feijão fradinho, macaxeira, paçoca de carne de sol, vinagrete, cheiro verde e manteiga de garrafa.