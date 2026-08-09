Colisão de ônibus com carreta: quatro vítimas recebem alta hospitalar

Imagens de uma câmera de segurança mostraram o caminhão invadindo a contramão e atingindo a lateral do ônibus - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

O motorista do ônibus da Real Expresso envolvido na tragédia da GO-010 e três passageiros do veículo receberam alta hospitalar neste domingo (9/8). Eles estavam internados no Hospital Estadual de Luziânia (HEL) desde sexta-feira (7), dia da colisão. A informação foi confirmada ao Correio pela empresa de transportes.

No sábado (8), o número de mortos na tragédia subiu para oito, de acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). Cinco pessoas morreram no local do acidente — os dois ocupantes da carreta e três passageiros do ônibus —, enquanto outros três viajantes vieram a óbito em unidades hospitalares.

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Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), apenas um passageiro continua internado no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), em estado estável, sem necessidade de intervenções de urgência. No Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), um homem segue internado e aguarda programação cirúrgica.

O ônibus saiu da Rodoviária de Taguatinga com destino a Uberlândia (MG) e transportava 46 passageiros e o motorista. Câmeras de segurança de uma propriedade rural registraram o momento em que o caminhão, que trafegava no sentido oposto, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com a lateral do coletivo, que tombou na faixa de domínio da rodovia.

As causas da colisão seguem sob investigação técnica das forças de perícia e da PCGO. A empresa Real Expresso informou que disponibilizou equipes de assistência e apoio psicológico para atender os passageiros e familiares das vítimas.

