Vídeo flagra invasão de homem a prédio na Asa Sul nesta terça (11/8)

Homem era uma pessoa em situação de rua e invadiu o prédio na madrugada desta terça-feira (11/8) - (crédito: PMDF/Divulgação)

Imagens das câmeras de segurança do prédio na Asa Sul mostram o momento exato em que o homem, morto durante operação da polícia, invadiu o bloco e se dirigiu aos apartamentos da edificação. Quebrando a entrada de vidro com o próprio corpo, o indivíduo estava armado com um facão e fez uma idosa de refém na madrugada desta terça-feira (11/8).

O homem estava em surto e ameaçou os moradores do Bloco J, localizado na SQS 302. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o autor estava em situação de rua. Os agentes foram acionados às 2h01, por testemunhas do caso. A PMDF acionou a Operação Gerente para conduzir a situação, mas o homem seguiu irredutível enquanto fazia a idosa de refém. Confira as imagens da invasão ao bloco no vídeo abaixo:

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De acordo com a polícia, os agentes passaram a realizar disparos com arma de fogo, no intuito de proteger a senhora e tirá-la dos braços do homem. Atingido, o indivíduo foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas acabou morrendo no local.

A morte foi constatada por volta das 3h07 e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), assim como o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e remoção do corpo sem vida.