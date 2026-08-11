"Queremos um governo 100% transparente", afirma Elisson Ferreira, do Agir

Antes da sua participação na sabatina do Correio Braziliense desta terça-feira (11/8), o candidato ao Buriti Elisson Ferreira, do partido Agir, afirmou que a prioridade é “ter um governo transparente”. Para o candidato, fazer uma gestão 100% transparente é crucial para a população. “Queremos um governo que a população saiba de tudo que está acontecendo, de tudo que está sendo investido e gasto”, afirmou.

Ele comparou essa ideia com a renda familiar, onde as pessoas sabem de todos os gastos feitos em uma casa. “Porque a população não pode saber sobre dados de investimento? A população que contribui através dos impostos e isso precisa ser de conhecimento público”, comentou. Sobre a sabatina promovida pelo Correio, Ferreira comenta que é importante dar oportunidade para todos participarem. “A democracia precisa de vozes, precisa de diálogo. É fundamental que todos os candidatos possam falar como está sendo feito hoje”, pontuou o candidato.

O Correio realiza a sabatina ao longo de todo o dia, entrevistando 11 candidatos ao GDF. O evento pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube do jornal. No dia 1º de setembro, o Correio irá promover o debate entre os candidatos ao governo da capital