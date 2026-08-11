Celina reconhece avanços, mas critica gestão anterior

A candidata lembrou das ações que realizou e vem realizando para cortar gastos e reequilibrar as contas públicas - (crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

Durante participação na sabatina do Correio Braziliense, na tarde desta terça-feira (11/8), a governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), destacou avanços do governo Ibaneis Rocha (MDB), mas também fez críticas à gestão de seu antecessor.

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“O governo anterior falhou, deixou o descontrole acontecer. É importante a gente reconhecer os avanços, que foram vários, mas isso não me impede de criticar. Os dois grandes erros que herdei foram a questão do Banco Master e do orçamento”, afirmou a candidata.

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Ela lembrou das ações que realizou e vem realizando para cortar gastos e reequilibrar as contas públicas. “Baixei quatro decretos, cortando 25% dos contratos. Vamos ocupar o Centro Administrativo do Distrito Federal agora”, disse ela. Celina ressaltou que, em até uma semana, vai mudar o gabinete do Palácio do Buriti para o antigo Centrad.

“A responsabilidade caiu no meu colo e eu vou resolver, com muita responsabilidade e com muita humildade”, afirmou Celina.

Apesar das críticas, a governadora fez questão de ressaltar os avanços conquistados pela gestão de Ibaneis. “Filas de creches foram zeradas, aconteceram muitas obras, a infraestrutura avançou muito, há 16 cartões sociais no governo, não podemos deixar de reconhecer”, enumerou.