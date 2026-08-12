Idosa morta em Samambaia é enterrada nesta quarta (12/8) sob comoção

Familiares, amigos e pessoas ajudadas pela aposentada participaram da despedida e cobraram justiça pela morte em Samambaia - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Familiares e amigos de Francisca Almeida da Silva, de 70 anos, se reuniram para velar a vítima do assassinato em Samambaia na manhã desta quarta-feira (12/8). Cerca de 100 pessoas participaram do enterro no Cemitério de Taguatinga. Em clima de indignação e comoção, familiares de Francisca lamentaram o crime e cobraram justiça.

Morta dentro de casa na última segunda-feira (10/8), a vítima havia recebido em sua residência Leonardo Ferreira de Almeida, de 44 anos, que cumpria pena no regime semiaberto e deixou o sistema prisional para o saidão do Dia dos Pais.

Durante o sepultamento, a filha da vítima, Franciânia Almeida, pediu a prisão do suspeito. “Eu quero esse bandido preso. Ele matou uma mulher muito boa, eu quero ele preso. Eu quero justiça”, afirmou. Franciânia reforçou que o suspeito não era filho adotivo de Francisca, mas uma das pessoas que ela havia acolhido. Segundo a filha, a mãe acreditava que poderia ajudar pessoas a mudarem de vida. “Minha mãe simplesmente acolheu, tentou ajudar uma pessoa só pra assassinar ela”, disse. Emocionada, Franciânia afirmou que a morte abalou toda a família. “Ele acabou com uma família”, declarou.

O genro da vítima, Carlos Célio Bonfim, afirmou que o suspeito já havia feito ameaças contra Franciânia por causa da resistência da família à presença dele na casa. Segundo Carlos, durante o crime contra as jovens que estavam no imóvel, o homem teria mencionado que pretendia matar a filha de Francisca. “Ele falou que a próxima vítima era ela. Como ele está solto ainda, então eu hoje não sei o que eu faço”, disse Carlos. O genro disse que pretende permanecer ao lado da esposa enquanto o suspeito estiver foragido. “Eu vou ter que ficar 24 horas do lado da minha esposa, porque um assassino, estuprador desse está solto”, ressaltou.

Entenda o caso

Francisca Almeida era conhecida por ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Moradora de Samambaia Sul, a aposentada mantinha o hábito de acolher pessoas que precisavam de apoio, entre elas pessoas que deixavam o sistema penitenciário durante saídas temporárias. Foi nesse contexto que ela passou a receber em casa Leonardo Ferreira de Almeida, apontado como responsável pelo assassinato da vítima e pos crimes sexuais cometidos contra jovens que também estavam na residência no dia do crime.