Banheiros da Rodoviária do Plano Piloto são reformados; veja como ficou

Lucinete Bastos (D) com Sueli Ribeiro (E) experimentam o espaço make no novo banheiro feminino da Rodoviaria de Brasília - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Antes evitados pela população do Distrito Federal, os banheiros da Rodoviária do Plano Piloto foram reformados e reinaugurados na manhã desta quinta-feira (13/8). Na plataforma superior, os toaletes femininos, masculinos e sanitários destinados ao público PcD agora contam com seguranças nas portas, que evitam a vandalização do espaço, assim como climatizadores e reforço de iluminação.

Nos espaços, todas as pias e torneiras foram substituídas e equipadas com dispositivos antivandalismo. Nos banheiros da plataforma superior, a quantidade de boxes dobrou e, agora, tanto os banheiros femininos quanto os masculinos estão com seis compartimentos. De acordo com Enrico Capecci, diretor da Concessionária Catedral (empresa responsável pela gestão da Rodoviária), o projeto foi pensado para aprimorar a experiência da rotina dos usuários. A reforma foi de responsabilidade da empresa.

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Dentro dos boxes há ganchos para pertences pessoais e bolsas. No toalete feminino, foi instalado um espaço com espelho e iluminação ampla, chamado de "Espaço make", onde as mulheres podem se maquiar. Um fraldário também foi colocado no banheiro feminino, facilitando a experiência para mães acompanhadas de crianças menores.

Sueli Ribeiro, de 50 anos, trabalha como fiscal na rodoviária e frequenta o local diariamente. Para Sueli, a reforma foi significativa para a qualidade de vida no dia a dia. "Se tornou um espaço amplo e até aconchegante. Além de facilitar a vida das mulheres que usam maquiagem e têm essa vaidade, pode vir aqui e retocar", compartilhou a fiscal. A amiga, Luzinete Bastos, 37 anos, elogiou a limpeza constante dos sanitários, fazendo com que os usuários possam se sentir à vontade no espaço.

Luzinete também exerce a função de fiscal no local e reforça que os banheiros da plataforma superior tiveram uma mudança drástica. "Já não é mais aquele lugar que a gente entra e quer sair o quanto antes", adiciona Luzinete.

'Padrão aeroporto'

Dono de um quiosque localizado na parte superior da rodoviária do Plano Piloto, Marivaldo Macaúba Padre, de 52 anos, relembra que os banheiros antigos deixavam muito a desejar. Segundo o empresário, as funcionárias do estabelecimento evitavam frequentar o banheiro local, deslocando-se até o Shopping do Conjunto Nacional para usar os lavabos. "Agora esses banheiros não estão 'perdendo' para o shopping. Eles estão em padrão de aeroporto", elogiou Marivaldo, que trabalha na rodoviária há mais de 20 anos.

Os banheiros destinados a pessoas com deficiência também passaram por reformas, sendo equipados de acordo com as normas vigentes. O acesso aos boxes é independente, o que facilita a entrada de usuários acompanhados.