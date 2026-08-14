"Menina do Ministério Etrom" é presa na Asa Norte por crime de racismo em hotel

Conhecida amplamente nas redes sociais como "A Menina do Ministério Etrom", Lusimar Agostinho da Silva foi presa por suspeita de injúria racial cometida contra um dos funcionários de um hotel na SHN, Quadra 2, localizada na Asa Norte. Popular nas redes sociais por gravar vídeos sem sentido em diferentes lugares do Distrito Federal, a mulher foi detida e encaminhada para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Lusimar recorrentemente publica vídeos em redes como Tiktok e Instagram, onde compartilha histórias delirantes atacando artistas de grande destaque na mídia. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência aconteceu na tarde da última quinta-feira (13/8), momento em que a mulher foi denunciada pela gerente do hotel. Aos agentes, a responsável pelo estabelecimento relatou que o funcionário dela havia sido vítima de injúria racial praticada por Lusimar.

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As partes envolvidas foram levadas para a 5ª DP, para que fossem tomadas as providências cabíveis. Durante audiência de custódia, realizada na tarde desta sexta-feira (14/8), Lusimar negou ter cometido o crime de injúria racial, e defendeu que estava sendo injustiçada. Entretanto, a mulher, que atualmente encontra-se em situação de rua, teve a prisão convertida em preventiva pelas autoridades.

Apesar da condição de vulnerabilidade, Lusimar frequenta hotéis do Distrito Federal com o dinheiro doado por pessoas na internet. Em perfil no Instagram, ela pede por doações via pix, para que ela possa pernoitar nesses estabelecimentos. O nome "A Menina do Ministério Etrom" é uma das formas que ela se chama em vídeos, sendo que "Etrom" é a palavra "Morte", ao contrário.