Polícia prende quatro por tráfico em festa no Mané Garrincha

A madrugada deste sábado (15/8) foi marcada por uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Quatro homens, com idades de 20, 31, 34 e 38 anos, foram presos em flagrante comercializando drogas no interior da Festa da Lili. A ação foi conduzida pela Seção de Repressão às Drogas da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), após denúncias anônimas sobre o comércio ilegal no evento.

Para interceptar os suspeitos, os policiais civis atuaram disfarçados entre o público da festa, com o apoio da organização. Durante a madrugada, as equipes identificaram movimentações suspeitas em momentos distintos do evento. Os acusados foram abordados no momento em que portavam entorpecentes fracionados e prontos para a venda.

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Com o grupo, os agentes apreenderam comprimidos de ecstasy, envelopes e porções de pó branco, frascos e tubos com substâncias líquidas, além de pinos de droga, celulares, uma bolsa e R$ 153 em espécie. Todo o material recolhido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) da PCDF para perícia.

Autuados por tráfico de drogas, os quatro homens foram levados à carceragem e seguem à disposição da Justiça para audiência de custódia, sem direito a fiança. A Polícia Civil prossegue com as investigações na tentativa de identificar outros traficantes e fornecedores que atuavam na região.





