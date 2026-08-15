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Polícia prende quatro por tráfico em festa no Mané Garrincha

Agentes disfarçados da 5ª DP flagraram a venda de ecstasy e outras substâncias entorpecentes durante a realização do evento

Quatro homens foram presos durante a festa - (crédito: Divulgação/ PCDF)
Quatro homens foram presos durante a festa - (crédito: Divulgação/ PCDF)

A madrugada deste sábado (15/8) foi marcada por uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Quatro homens, com idades de 20, 31, 34 e 38 anos, foram presos em flagrante comercializando drogas no interior da Festa da Lili. A ação foi conduzida pela Seção de Repressão às Drogas da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), após denúncias anônimas sobre o comércio ilegal no evento.

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Para interceptar os suspeitos, os policiais civis atuaram disfarçados entre o público da festa, com o apoio da organização. Durante a madrugada, as equipes identificaram movimentações suspeitas em momentos distintos do evento. Os acusados foram abordados no momento em que portavam entorpecentes fracionados e prontos para a venda.

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Com o grupo, os agentes apreenderam comprimidos de ecstasy, envelopes e porções de pó branco, frascos e tubos com substâncias líquidas, além de pinos de droga, celulares, uma bolsa e R$ 153 em espécie. Todo o material recolhido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) da PCDF para perícia.

Autuados por tráfico de drogas, os quatro homens foram levados à carceragem e seguem à disposição da Justiça para audiência de custódia, sem direito a fiança. A Polícia Civil prossegue com as investigações na tentativa de identificar outros traficantes e fornecedores que atuavam na região.

Saiba Mais

  • Os policiais civis atuaram disfarçados entre o público da festa
    Os policiais civis atuaram disfarçados entre o público da festa Foto: Divulgação/ PCDF
  • As equipes identificaram movimentações suspeitas em momentos distintos do evento
    As equipes identificaram movimentações suspeitas em momentos distintos do evento Foto: Divulgação/ PCDF
  • Os agentes apreenderam comprimidos de ecstasy, envelopes e porções de pó branco
    Os agentes apreenderam comprimidos de ecstasy, envelopes e porções de pó branco Foto: Divulgação/ PCDF
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 15/08/2026 13:26
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