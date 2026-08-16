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"Faixa exclusiva, BRT e ampliação do metrô", promete Cappelli

O candidato do PSB disse que vai trabalhar para que o trabalhador do DF chegue ao trabalho em, no máximo, uma hora

"Vamos garantir que o trabalhador do Distrito Federal chegue de casa ao trabalho em, no máximo, uma hora, com faixa exclusiva, BRT e ampliação do metrô", prometeu Cappelli - (crédito: | Foto: Divulgação/DER-DF )
"Vamos garantir que o trabalhador do Distrito Federal chegue de casa ao trabalho em, no máximo, uma hora, com faixa exclusiva, BRT e ampliação do metrô", prometeu Cappelli - (crédito: | Foto: Divulgação/DER-DF )

Ricardo Cappelli (PSB), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), anunciou ontem que, se eleito, vai trabalhar para melhorar a mobilidade de quem anda de transporte público no DF. Durante agenda de campanha no estádio do Bezerrão, Cappelli falou sobre o seu plano de governo.

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“Vamos garantir que o trabalhador do Distrito Federal chegue de casa ao trabalho em, no máximo, uma hora, com faixa exclusiva, BRT e ampliação do metrô”, prometeu o candidato.

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O candidato também disse que pretende lançar um programa chamado “Fila Zero” na saúde. “Estou convencido de que a gente pode melhorar a saúde, vamos zerar as filas”, afirmou. “Na educação, vamos dar ao professor do Distrito Federal o melhor salário do Brasil”, acrescentou.

“Nosso desafio é apresentar nossas propostas e debater com a população o futuro do DF”, disse.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 16/08/2026 16:19
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