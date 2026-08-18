"Precisamos valorizar a carreira docente", defende Samara Mineiro na UnB

Candidata ao Palácio do Buriti participou de assembleia na UnB por melhores condições para professores - (crédito: Sinara/UP)

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) Samara Mineiro (UP), acompanhada pelo candidato ao Senado Federal Guilherme Amorim (UP), participou nesta terça-feira (18/8) da Assembleia da Associação de Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB). O encontro teve como objetivo o debate sobre a possibilidade de deflagração de greve da categoria docente, que reivindica melhores condições de trabalho e a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.

Durante o evento, Samara apresentou propostas específicas para a educação no DF, destacando metas prioritárias para a gestão do funcionalismo e a recomposição do quadro de servidores locais. "Precisamos valorizar a carreira docente com a realização imediata de novos concursos públicos e a nomeação dos três mil aprovados na seleção anterior, garantindo também a estruturação necessária para o funcionamento pleno da Universidade do Distrito Federal."

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Paralelamente, a postulante prometeu a expansão do tempo pedagógico nas escolas e defendeu mudanças estruturais no modelo pedagógico adotado atualmente na rede pública de ensino. Em eventual gestão, ela disse que “iremos implementar o programa de educação integral para todos os estudantes da rede pública” e “acabar com a militarização de todo o ensino básico no Distrito Federal, devolvendo a gestão das escolas aos educadores".

A candidata aproveitou a oportunidade para criticar a atual gestão da educação local, apontando falhas administrativas e questionando a aplicação dos investimentos públicos repassados à capital.

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"Mesmo recebendo volumosos recursos da União, como no caso do Fundo Constitucional e das parcerias com a UnB, a educação no Distrito Federal está completamente abandonada, e a prova inconteste disso é o último resultado do Ideb com um péssimo desempenho geral", afirmou a candidata.