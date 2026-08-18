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"Precisamos valorizar a carreira docente", defende Samara Mineiro na UnB

Cumprindo agenda desta terça-feira (18/8), a candidata ao GDF pela Unidade Popular debateu a possibilidade de greve na UnB e destacou que a categoria precisa de novos profissionais, além de exaltar mudanças estruturais no modelo pedagógico das escolas da capital

Candidata ao Palácio do Buriti participou de assembleia na UnB por melhores condições para professores - (crédito: Sinara/UP)
Candidata ao Palácio do Buriti participou de assembleia na UnB por melhores condições para professores - (crédito: Sinara/UP)

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) Samara Mineiro (UP), acompanhada pelo candidato ao Senado Federal Guilherme Amorim (UP), participou nesta terça-feira (18/8) da Assembleia da Associação de Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB). O encontro teve como objetivo o debate sobre a possibilidade de deflagração de greve da categoria docente, que reivindica melhores condições de trabalho e a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.

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Durante o evento, Samara apresentou propostas específicas para a educação no DF, destacando metas prioritárias para a gestão do funcionalismo e a recomposição do quadro de servidores locais. "Precisamos valorizar a carreira docente com a realização imediata de novos concursos públicos e a nomeação dos três mil aprovados na seleção anterior, garantindo também a estruturação necessária para o funcionamento pleno da Universidade do Distrito Federal."

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Paralelamente, a postulante prometeu a expansão do tempo pedagógico nas escolas e defendeu mudanças estruturais no modelo pedagógico adotado atualmente na rede pública de ensino. Em eventual gestão, ela disse que “iremos implementar o programa de educação integral para todos os estudantes da rede pública” e “acabar com a militarização de todo o ensino básico no Distrito Federal, devolvendo a gestão das escolas aos educadores".

A candidata aproveitou a oportunidade para criticar a atual gestão da educação local, apontando falhas administrativas e questionando a aplicação dos investimentos públicos repassados à capital.

"Mesmo recebendo volumosos recursos da União, como no caso do Fundo Constitucional e das parcerias com a UnB, a educação no Distrito Federal está completamente abandonada, e a prova inconteste disso é o último resultado do Ideb com um péssimo desempenho geral", afirmou a candidata.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 18/08/2026 19:56 / atualizado em 18/08/2026 20:04
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