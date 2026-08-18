Em agenda, Samara Mineiro defende melhores condições para trabalhadores do SLU

Nesta terça-feira (18/8), a candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pela Unidade Popular (UP), Samara Mineiro, e o candidato ao Senado Federal, professor Guilherme Amorim (UP), realizaram agendas de campanha com trabalhadores da limpeza urbana em três regiões administrativas (RAs) do DF. As atividades tiveram início às 5h30 e consistiram em conversas e panfletagem nas unidades do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) de Sobradinho, Asa Sul e Ceilândia.

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O foco principal foi a apresentação de propostas voltadas à dignidade laboral da categoria. A postulante ao GDF destacou a urgência de priorizar os direitos fundamentais dos garis, estabelecendo metas para a valorização dos profissionais e a reestruturação da rotina operacional do setor na capital.

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“Irei defender e fortalecer a luta pela garantia do piso salarial que consta no PL 4146/2020 e pelo fim da escala 6x1, além de cobrar melhores condições de trabalho, com EPIs adequados e melhores instalações”, afirmou Samara.

A candidata também se comprometeu a cobrar rigorosamente melhorias estruturais para os funcionários, ressaltando que a integridade física e o suporte básico nas unidades do SLU devem ser tratados como obrigações imediatas da gestão pública.

Projeto legislativo

Durante as visitas, o candidato ao Senado, Guilherme Amorim, criticou o modelo de gestão predominante no setor. O candidato enfatizou que a transferência de responsabilidades vitais do Estado para empresas particulares descaracterizou a função social do saneamento e resultou em um cenário de exploração generalizada da categoria.

“A limpeza urbana é um serviço público essencial, fundamental para a saúde pública, saneamento básico e preservação ambiental. Apesar da grande importância para a população, esse serviço foi terceirizado e entregue nas mãos da iniciativa privada na maioria do país. A consequência direta disso é a precarização do trabalho, a baixa remuneração dos trabalhadores e a repressão à sua organização sindical”, enfatizou Guilherme.

Para fundamentar a viabilidade das propostas, a Unidade Popular — legenda de ambos os candidatos — citou o exemplo do trabalho partidário e sindical desenvolvido em outros estados. A candidata ressaltou que a atuação direta junto às bases operatórias já se provou capaz de alterar cláusulas de acordos trabalhistas e garantias da classe.

“Não dá mais para aceitar esta desumana jornada de trabalho. A Unidade Popular mostrou na prática que é possível barrar, estando à frente do Sindicato dos trabalhadores da Limpeza urbana da Paraíba, que conquistou este ano, através da mobilização da greve, o fim da escala 6x1, onde entrou no acordo coletivo, mostrando que quem luta conquista”, disse Samara.