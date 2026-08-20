Novas regras de acesso buscam reduzir vagas ociosas, diz decano

O impacto mais imediato será sentido pelos candidatos do Vestibular de 2026: quem for aprovado só entrará na universidade no 2º semestre - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Universidade de Brasília (UnB) aprovou uma nova forma de ingresso nos cursos de graduação para os próximos anos. A reformulação, aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), reorganiza a distribuição de vagas entre os semestres letivos: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) passa a valer para 100% dos cursos já no início de 2027, enquanto o Vestibular tradicional e o Acesso Enem terão suas entradas concentradas exclusivamente no segundo semestre.

O impacto mais imediato da mudança será sentido pelos candidatos do Vestibular de 2026, cujo edital será divulgado nesta quinta-feira (20/8). As provas estão marcadas para 21 e 22 de novembro. Quem for aprovado só entrará na universidade no segundo semestre.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista exclusiva ao Correio, o decano de Ensino de Graduação da UnB, Tiago Coelho, assegurou que o intervalo não deve afastar os estudantes. "Não haverá hiato de vagas, mas, sim, uma reorganização mais ampla das formas de ingresso. O estudante que deseja ingressar na UnB terá diferentes oportunidades ao longo do ano", explica.

Leia também: STF forma maioria para ampliar o alcance da Lei Maria da Penha

Por outro lado, o Programa de Avaliação Seriada (PAS) terá um processo de transição gradual para respeitar os estudantes inscritos nos subprogramas em andamento. O PAS 2024-2026 e o PAS 2025-2027 continuam ofertando vagas para o primeiro e o segundo semestres. A entrada concentrada apenas no início do ano valerá a partir do subprograma PAS 2026-2028, direcionado aos ingressantes de 2029 (veja abaixo mais detalhes no quadro Como era e Como vai ser).

Fim das aprovações duplicadas

A reorganização do calendário atende a uma necessidade histórica da instituição: eliminar a ociosidade de vagas gerada quando um mesmo candidato era aprovado em mais de uma seleção para a mesma época do ano, especialmente entre PAS e Vestibular, dois processos de alcance predominantemente locorregional realizados para ingresso no mesmo semestre.

"Entre 2023 e 2026, foram identificadas 1.173 coincidências de candidatos aprovados e convocados em primeira chamada nos dois processos, o equivalente a aproximadamente 17% das vagas consideradas no período, com média de cerca de 293 coincidências por ano", revela Coelho.

Decano Tiago Coelho detalha como será a nova política (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Para otimizar o preenchimento, a nova norma também estabelece o reaproveitamento direto de sobras de vagas entre modalidades do mesmo semestre. "O reaproveitamento das vagas entre processos realizados no mesmo semestre é automático, desde que tenham sido esgotadas as possibilidades de preenchimento pela modalidade original e sejam observados os critérios definidos no edital", explica o decano.

Por exemplo, se forem esgotadas as possibilidades de preenchimento das vagas para o Vestibular, estas serão repassadas a outro processo seletivo, como o Acesso Enem. O gestor pondera, porém, que não haverá transferência de vagas não preenchidas entre semestres distintos.

Orientação às escolas

A comunicação com os alunos de ensino médio do DF e de cursinhos preparatórios será intensificada para elucidar o novo cronograma. "Já estamos fazendo esse contato por meio do Programa Vem pra UnB, que aproxima a Universidade das escolas e dos estudantes e reúne informações sobre cursos e formas de ingresso. Temos também o Agente Ingresso, que capacita professores das redes de ensino para orientar seus estudantes", detalha Coelho.

Sobre o receio de que a expansão do Sisu traga mais alunos de fora e pressione os programas de assistência da UnB, o decano destaca que o perfil do ingressante pela seleção nacional permanece forte no âmbito local, mas que a instituição monitora a permanência do aluno.

"A experiência recente da UnB mostrou que a maior parte dos ingressantes pelo sistema continuou sendo do Distrito Federal e da região próxima", aponta. "Em 2026, tivemos 153 ingressantes nas licenciaturas pelo Sisu, dos quais 113 eram elegíveis ao Pé-de-Meia Licenciaturas — cerca de 74%. Portanto, nosso acompanhamento não está voltado apenas a quantas vagas são preenchidas, mas também a quem está ingressando e às condições para que esses estudantes permaneçam."

Confira as alterações:

Modalidade de Ingresso Como era antes Como vai ser com a nova política SiSU (Nota do Enem) Ofertado apenas para cursos específicos selecionados pela universidade. 1º semestre: expandido para 100% dos cursos de graduação da UnB a partir de 2027. PAS (Avaliação Seriada) Vagas divididas entre o 1º e o 2º semestres em todas as edições. 1º semestre: entradas concentradas no início do ano a partir do subprograma PAS 2026–2028 (ingresso em 2029). (Ciclos 2024–2026 e 2025–2027 mantêm vagas nos dois semestres). Vestibular tradicional Prova no fim do ano com ingresso dos aprovados no 1º semestre do ano seguinte. 2º semestre: aprovados no Vestibular de novembro/2026 ingressam apenas na metade de 2027. Acesso Enem (Seleção UnB) Seleção própria usando a nota do exame nacional, com vagas nos dois semestres. 2º semestre: vagas totalmente concentradas na metade do ano, com o Vestibular. Sobra de vagas Dependia de editais secundários ou processos mais longos de remanejamento. Vagas não ocupadas são repassadas diretamente entre seleções do mesmo semestre (ex.: do PAS para o SiSU ou do Vestibular para o Acesso Enem).