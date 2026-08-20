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ENERGIA

Santa Maria e Lago Norte ficam sem energia nesta quinta-feira

Em meio à execução de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica, o fornecimento de energia será interrompido para a segurança dos profissionais e da população

Os desligamentos ocorrerão em horários distintos para cada localidade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Os desligamentos ocorrerão em horários distintos para cada localidade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O fornecimento de energia elétrica será interrompido temporariamente em áreas do Lago Norte e Santa Maria nesta quinta-feira (20/8). A medida é necessária para a execução de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica, visando garantir a segurança tanto dos profissionais que realizarão os trabalhos quanto da população local.

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Os desligamentos ocorrerão em horários distintos para cada localidade. Em Santa Maria, a interrupção será mais longa, com duração de sete horas, ocorrendo das 9h às 16h. O impacto será no Núcleo Rural Ana Maria, atingindo especificamente as chácaras 27-C, 35, 09, 22, 24 e 28-A.

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Já no Lago Norte, o fornecimento será suspenso por duas horas, no período das 14h às 16h. A área afetada será o Setor de Mansões Lago Norte MI, trecho 04, conjunto 01, lote 03.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada antecipadamente. É importante notar que, além desses desligamentos programados, podem ocorrer interrupções não comunicadas previamente em outras regiões.

Para casos de falta de energia não programada em outras regiões, a população pode registrar a ocorrência pelos canais oficiais de atendimento, como a Central de Atendimento (116). Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem ligar no 0800 701 01 55 (necessário aparelho adaptado).

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 20/08/2026 06:00
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