Santa Maria e Lago Norte ficam sem energia nesta quinta-feira

O fornecimento de energia elétrica será interrompido temporariamente em áreas do Lago Norte e Santa Maria nesta quinta-feira (20/8). A medida é necessária para a execução de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica, visando garantir a segurança tanto dos profissionais que realizarão os trabalhos quanto da população local.
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Os desligamentos ocorrerão em horários distintos para cada localidade. Em Santa Maria, a interrupção será mais longa, com duração de sete horas, ocorrendo das 9h às 16h. O impacto será no Núcleo Rural Ana Maria, atingindo especificamente as chácaras 27-C, 35, 09, 22, 24 e 28-A.
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Já no Lago Norte, o fornecimento será suspenso por duas horas, no período das 14h às 16h. A área afetada será o Setor de Mansões Lago Norte MI, trecho 04, conjunto 01, lote 03.
Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada antecipadamente. É importante notar que, além desses desligamentos programados, podem ocorrer interrupções não comunicadas previamente em outras regiões.
Para casos de falta de energia não programada em outras regiões, a população pode registrar a ocorrência pelos canais oficiais de atendimento, como a Central de Atendimento (116). Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem ligar no 0800 701 01 55 (necessário aparelho adaptado).
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