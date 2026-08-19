"A chapa do coração de Bolsonaro é Michelle e Bia Kicis", exalta Michelle

Diante de militantes e apoiadores, Michelle enfatizou a necessidade de união da direita e a busca pela maioria parlamentar no Congresso Nacional - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) participou, nesta quarta-feira (19/8), do evento de lançamento da candidatura de Izalci Lucas (PL) à Câmara dos Deputados. No encontro, Michelle destacou suas diretrizes para o fortalecimento do partido e reforçou a dobradinha com a deputada federal Bia Kicis (PL) na disputa pelas vagas no Senado Federal pelo Distrito Federal.

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O evento contou ainda com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, de Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), e do ex-governador e candidato ao Palácio do Buriti, José Roberto Arruda (PSD).

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Diante de militantes e apoiadores, Michelle enfatizou a necessidade de união da direita e a busca pela maioria parlamentar no Congresso Nacional para garantir a estabilidade política e o equilíbrio entre os Poderes. Em sua fala, ela defendeu o trabalho conjunto entre a Câmara e o Senado, ressaltou o empenho em pautas conservadoras e defendeu a anistia para os envolvidos nos Atos do 8 de Janeiro de 2023.

"Nós vamos trabalhar. Nós precisamos de vocês como multiplicadores para que a gente possa formar a maior bancada no Congresso. Porque nós precisamos de homens e mulheres de bem em todas as esferas de decisão e de poder”, ressaltou.

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Michelle também fez um apelo direto aos eleitores para garantirem a eleição casada ao Senado e reforçar o apoio à chapa do PL na capital: "A chapa do coração de (Jair) Bolsonaro é Michelle e Bia Kicis”.

“Quem vota em Michelle vota em Bia, e quem vota em Bia vota em Michelle. Não venham com essa de pensar no segundo voto do outro lado, porque senão a gente vai acabar elegendo pessoas abortistas, pessoas que não comungam das mesmas pautas e dos nossos valores”, exaltou.