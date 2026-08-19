"A chapa do coração de Bolsonaro é Michelle e Bia Kicis", exalta Michelle

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) participou, nesta quarta-feira (19/8), do evento de lançamento da candidatura de Izalci Lucas (PL) à Câmara dos Deputados. No encontro, Michelle destacou suas diretrizes para o fortalecimento do partido e reforçou a dobradinha com a deputada federal Bia Kicis (PL) na disputa pelas vagas no Senado Federal pelo Distrito Federal.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O evento contou ainda com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, de Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), e do ex-governador e candidato ao Palácio do Buriti, José Roberto Arruda (PSD).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Diante de militantes e apoiadores, Michelle enfatizou a necessidade de união da direita e a busca pela maioria parlamentar no Congresso Nacional para garantir a estabilidade política e o equilíbrio entre os Poderes. Em sua fala, ela defendeu o trabalho conjunto entre a Câmara e o Senado, ressaltou o empenho em pautas conservadoras e defendeu a anistia para os envolvidos nos Atos do 8 de Janeiro de 2023.
"Nós vamos trabalhar. Nós precisamos de vocês como multiplicadores para que a gente possa formar a maior bancada no Congresso. Porque nós precisamos de homens e mulheres de bem em todas as esferas de decisão e de poder”, ressaltou.
Michelle também fez um apelo direto aos eleitores para garantirem a eleição casada ao Senado e reforçar o apoio à chapa do PL na capital: "A chapa do coração de (Jair) Bolsonaro é Michelle e Bia Kicis”.
“Quem vota em Michelle vota em Bia, e quem vota em Bia vota em Michelle. Não venham com essa de pensar no segundo voto do outro lado, porque senão a gente vai acabar elegendo pessoas abortistas, pessoas que não comungam das mesmas pautas e dos nossos valores”, exaltou.
Saiba Mais
- Cidades DF Arruda articula alianças com PL e reforça projeto para o GDF
- Cidades DF Izalci oficializa candidatura à Câmara e defende apoio a Arruda no DF
- Cidades DF Estudante de 18 anos sofre ataque transfóbico em escola de Taguatinga
- Cidades DF Adiada autorização para taxistas transitarem pelo corredor exclusivo do BRT Sul
- Cidades DF Paula Belmonte defende uso do BRB para apoiar pequenos negócios
- Cidades DF Copom Mulher completa dois anos com mais de 3 mil atendimentos