Kiko Caputo promete obras viárias e regularização fundiária no Itapoã

O candidato ao Governo do Distrito Federal pelo Novo, Kiko Caputo, prometeu ampliar a infraestrutura viária e avançar na regularização fundiária durante encontro com apoiadores e caminhada no Itapoã. A agenda faz parte da estratégia do candidato de percorrer diferentes regiões do DF para apresentar propostas e conversar com moradores.

Segundo Caputo, a campanha busca apresentar uma alternativa aos grupos políticos tradicionais. “A gente está rodando todo o Distrito Federal, contactando as pessoas da cidade para mostrar que hoje o DF tem opção. A opção é o Novo. A velha política falhou com o Distrito Federal”, afirmou.

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Entre as propostas apresentadas para a região, o candidato citou a construção da via Estrada Parque e de uma segunda ponte do Lago Norte, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos moradores para o Plano Piloto. Ele defendeu a construção de um novo viaduto na região da barragem para melhorar o trânsito.

Para o Itapoã, Kiko afirmou que pretende priorizar serviços de infraestrutura, como pavimentação e drenagem de águas pluviais. “Aqui a gente vai cuidar muito da cidade, do asfalto, das águas pluviais”, declarou.

A regularização fundiária também foi apontada como uma das prioridades do candidato. Kiko afirmou que pretende garantir segurança jurídica às famílias que vivem na região e ampliar a iniciativa para outras áreas do Distrito Federal.

“É um absurdo que as famílias ainda tenham a insegurança jurídica de não ter essa escritura, a escritura da casa própria, escritura de um lugar que eles pagaram para morar. Então a gente tem que ter coragem para enfrentar essa questão da regularização fundiária”, disse. Segundo ele, a medida seria adotada não apenas no Itapoã e no Paranoá, mas em diferentes regiões do DF.