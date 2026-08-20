Programa Embaixadoras por um dia visa o fim da violência contra a mulher

A embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq, e Laila Paiva, vencedora da edição de 2023 do concurso Embaixadora por um Dia, no Rio de Janeiro. - (crédito: Divulgação/Embaixada do Reino Unido)

Elias Frazão*—A Embaixada do Reino Unido em Brasília está com inscrições abertas para o programa Embaixadoras por um Dia 2026, com o tema Fim da violência de gênero contra as mulheres.

As inscrições para o evento começam nesta quinta-feira (20/8) e ficam abertas até 10 de setembro. As participantes devem ter entre 18 e 28 anos e podem ser mulheres cisgênero, transgênero e pessoas não-binárias que utilizem pronomes femininos.



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Para concorrer, as candidatas devem gravar um vídeo de até 1 minuto e 30 segundos respondendo à pergunta: “Como eu contribuo para combater a violência contra mulheres e meninas?”. As participantes também devem ter interesse, atuação ou engajamento em temas relacionados à prevenção da violência contra mulheres.



A ganhadora do programa deverá ter disponibilidade de agenda para ir até a Embaixada Britânica e viver a experiência como embaixadora por um dia. Mais informações nas redes sociais do projeto @ukinbrazil.



Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel





