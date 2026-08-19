DF sedia campeonato brasileiro de Muay Thai neste sábado (22/8)

Integrantes do time brasiliense Focus Thai Team ajustam os últimos detalhes do treino antes de subirem ao ringue no Ginásio Regional da Ceilândia - (crédito: Focus Thai Team/Divulgação)

Com forte expectativa sobre a equipe do Distrito Federal Focus Thai Team, Brasília se prepara para sediar o Muay Thai Brasil Championship (MBC) neste sábado (22/8), a partir das 13h. O principal evento da arte marcial tailandesa da temporada na região ocorrerá no Ginásio Regional da Ceilândia, e reunirá atletas masculinos e femininos de diversas regiões do país.

O campeonato, que integra o calendário nacional da modalidade, conta com a chancela da Associação Mundial Profissional de Muay Thai (WPMTA, sigla em inglês) e busca consolidar a capital federal como uma referência nacional em grandes eventos de artes marciais.

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A competição abrange quatro categorias de disputa: estreante, amador, profissional-amador e profissional. Os destaques da programação são:

Destaque local: a equipe do Distrito Federal Focus Thai Team entra na competição com múltiplos atletas confirmados e forte expectativa de conquistar cinturões nas categorias;

Disputas de cinturão: lutas decisivas valendo o título nas categorias amadora, profissional-amadora e profissional;

Grand Prix feminino: torneio especial voltado para o fortalecimento da presença de mulheres na modalidade, que pagará uma premiação em dinheiro de R$ 1 mil para a atleta vencedora.

Para além do aspecto puramente esportivo, os organizadores destacam o papel social do evento. O campeonato é promovido como um espaço para a revelação de novos talentos e para a valorização do Mauy Thai como uma ferramenta pedagógica de disciplina, inclusão social e desenvolvimento físico para atletas e academias de todo o Brasil.

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As entradas para o público e o registro de novos competidores estão disponíveis por meio dos canais oficiais da organização do evento.