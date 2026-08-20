"O desafio vai ser grande", diz Arruda sobre um eventual governo

Arruda conversa com moradores e apoiadores antes de liderar uma carreata por Santa Maria - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nesta quinta-feira (20/8), ao conversar com jornalistas antes de carreata em Santa Maria, o ex-governador e candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) José Roberto Arruda (PSD) apresentou como principal vitrine de seu plano de governo a expansão dos transportes sobre trilhos, prometendo a construção de quatro novas linhas de metrô. O candidato focou seu discurso na recuperação de indicadores sociais e em críticas ao que chamou de inversão de prioridades nos gastos públicos.

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Ao abordar suas propostas para Santa Maria, Arruda destacou sua relação histórica com a região administrativa (RA), lembrando a época em que atuou como secretário de obras do ex-governador Joaquim Roriz, que fundou o centro urbano, e enfatizando a construção do Hospital Regional (HRSM), estrutura de 400 leitos erguida há 16 anos.

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“É uma cidade que bate muito no meu coração, porque eu era secretário de Obras do (Joaquim) Roriz quando a gente construiu Santa Maria. No meu governo, eu construí aqui o hospital de 400 leitos, que foi o último hospital regional construído em Brasília. Passaram 16 anos e não fizeram mais nenhum”, afirmou o ex-governador.

Para a mobilidade da RA e áreas vizinhas, seu plano prevê a extensão do metrô até o Gama e Santa Maria. A partir daí, o projeto prevê que os trilhos sigam pela BR-040 para conectar o DF a municípios do Entorno, como Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Jardim Ingá e, posteriormente, Luziânia. O candidato justificou a obra afirmando que a BR-040 se encontra saturada e defendeu que o sistema ferroviário é a solução ideal para organizar o fluxo e o crescimento da região.

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“Se você pegar essa BR-040 de manhã, vindo para Brasília, e de tarde, voltando para Luziânia, não anda. Tem mais carro do que estrada. Nós precisamos, em Brasília, de transporte sobre trilhos. O que organiza o crescimento de uma cidade é o transporte sobre trilhos”, declarou.

Além das propostas de infraestrutura, Arruda apresentou comparações nas áreas de saúde, educação. Na educação, sustentou que o DF liderava o ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) durante sua gestão, em contraste com a atual 27ª posição.

Na saúde, criticou a destinação de R$ 150 milhões para a troca de placas de sinalização de trânsito — valor que, segundo ele, permitiria a contratação de mil médicos. O postulante ao Buriti prometeu reformular a gestão hospitalar, reabastecer as unidades com profissionais de saúde, reforçar o policiamento nas ruas e buscar o reequilíbrio das contas do DF.

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“O desafio vai ser muito grande: botar as contas em ordem, botar médico nos hospitais, mudar a gestão do Iges, recuperar a educação pública, botar a polícia na rua e fazer novas linhas de metrô”, enfatizou Arruda.