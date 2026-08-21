Mercado de trabalho no DF abre 338 vagas de emprego nesta sexta

As agências do trabalhador do Distrito Federal abre a sexta-feira (21/8) com 338 oportunidades de emprego. As vagas abrangem desde perfis iniciantes no mercado a profissionais experientes, com diferentes níveis de escolaridade. O setor de atendimento e logística lidera as contratações do dia: são 56 postos para operador de caixa (com ganhos de até R$ 1,7 mil) e 52 para estoquista (salários até R$ 1,8 mil).

A função de churrasqueiro oferece a maior remuneração do lote, pagando R$ 2,6 mil para duas vagas em Taguatinga Sul, com exigência de experiência anterior. Todas as posições incluem benefícios. Para concorrer os candidatos podem fazer cadastro do currículo pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS).

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Também é possível participar de modo presencial, por meio do atendimento em uma das 16 unidades físicas do DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Caso o candidato não consiga a vaga, a inscrição o insere em um sistema automatizado de cruzamento de dados para futuras seleções.

Empresas interessadas em captar talentos ou utilizar a infraestrutura pública para entrevistas podem realizar a adesão presencialmente, via e-mail ou pelo Canal do Empregador.