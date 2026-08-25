Homem é preso em flagrante por manter mulher grávida em cárcere privado

Por Luiz Francisco*
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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (24), um homem suspeito de manter em cárcere privado e agredir uma mulher em Ceilândia. A vítima, de 36 anos, está grávida de sete meses e apresentava diversos hematomas pelo corpo, inclusive na região abdominal.
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As investigações iniciaram após o recebimento de uma denúncia anônima que informou que uma mulher estava sendo vítima de agressões e mantida em cárcere privado. A partir das informações, os policiais realizaram as buscas para encontrar o endereço indicado.
Após os trabalhos investigativos, as equipes conseguiram identificar a residência e confirmaram a veracidade das informações recebidas. A vítima também confirmou que vinha sendo submetida a agressões físicas e mantida em cárcere privado. Segundo o relato, o homem teria cometido injúrias, ameaças, estupro e violência psicológica contra a mulher.
No mesmo dia, os policias localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante. O homem foi encaminhado à 24º Delegacia de Polícia para a adoção de medidas legais cabíveis.
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