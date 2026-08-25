Homem é preso em flagrante por manter mulher grávida em cárcere privado

Pesquisa mostra que a violência de gênero supera o tráfico de drogas entre as principais preocupações dos brasileiros; 89% percebem aumento dos casos e 71% afirmam que mulheres correm mais risco dentro de casa - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)

Por Luiz Francisco*

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (24), um homem suspeito de manter em cárcere privado e agredir uma mulher em Ceilândia. A vítima, de 36 anos, está grávida de sete meses e apresentava diversos hematomas pelo corpo, inclusive na região abdominal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As investigações iniciaram após o recebimento de uma denúncia anônima que informou que uma mulher estava sendo vítima de agressões e mantida em cárcere privado. A partir das informações, os policiais realizaram as buscas para encontrar o endereço indicado.

Após os trabalhos investigativos, as equipes conseguiram identificar a residência e confirmaram a veracidade das informações recebidas. A vítima também confirmou que vinha sendo submetida a agressões físicas e mantida em cárcere privado. Segundo o relato, o homem teria cometido injúrias, ameaças, estupro e violência psicológica contra a mulher.

No mesmo dia, os policias localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante. O homem foi encaminhado à 24º Delegacia de Polícia para a adoção de medidas legais cabíveis.