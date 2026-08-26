Paula Belmonte defende resgate de avenidas comerciais no DF

Candidata ao governo do Distrito Federal, Paula Belmonte (PSDB), afirmou, durante uma caminhada na W3 norte, realizada nesta quarta-feira (26/8), que seu governo irá resgatar as avenidas comerciais do DF.

Para a candidata, um de seus principais objetivos é o desenvolvimento econômico do DF. "Não há como promover a dignidade humana sem assegurar a dignidade pelo trabalho. Precisamos estimular a economia e gerar empregos", defendeu.

Durante a agenda, Paula conversou com comerciantes e populares, detalhando o seu plano de governo, que conta com o resgate do comércio. "Percorrendo a W3 Norte, vimos muitas lojas fechadas. Isso se repete em outras cidades", afirmou.

Uma de suas propostas para trazer de volta o comércio nessas regiões é ressuscitar, também, o BRB. "Sempre fui contrária a essa ligação com o Banco Master. O BRB deveria desenhar um papel fundamental no momento à nossa economia, disponibilizando crédito para os empreendedores", pontuou. A candidata também reforçou que a revitalização das avenidas W3 Sul e W3 Norte são urgentes.

Paula também prometeu rever a atual situação do Centro de Taguatinga. "Foi um erro retirar os estacionamentos para a criação de corredores para ônibus e caminhões. Isso prejudicou de forma significativa o comércio daquela região que sempre foi uma referência", disse.