Distritais estreiam na TV com slogans rápidos e apoio de padrinhos políticos

Uma das principais estratégias foi vincular os candidatos a deputados às candidaturas ao Palácio do Buriti - (crédito: Caio Gomez)

A estreia da propaganda eleitoral gratuita para deputado distrital no Distrito Federal foi marcada por discursos curtos, slogans diretos e associação dos candidatos a lideranças que disputam cargos majoritários, além de inserções dos perfis de redes sociais. Com poucos segundos de exposição, as campanhas concentraram as mensagens em números, nomes e promessas diretas.

Candidatos do PT como Chico Vigilante, Gabriel Magno, Ricardo Vale e Max Maciel apereceram neste primeiro dia. Eles buscam a reeleição. Os candidatos a deputado distrital aparecem na propaganda às segundas, quartas e sextas-feiras, depois dos candidatos ao Senado. O espaço é dividido entre as campanhas para governador, senador e Câmara Legislativa.

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Uma das principais estratégias foi vincular os candidatos a deputados às candidaturas ao Palácio do Buriti. As peças exibiram em destaque os números dos candidatos a governador e senador das respectivas legendas, bem como imagens dos candidatos como Celina Leão (PP-DF) e José Roberto Arruda (PSD-DF).

Na Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PC do B e PV, o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi usado na abertura da propaganda dos candidatos distritais. Na gravação, Lula pediu votos para os deputados e afirmou que o grupo ajudaria a governar o país. A propaganda deu maior destaque à imagem de Lula do que à candidatura de Leandro Grass ao governo do Distrito Federal.

Partidos com direito a parcelas relevantes do horário eleitoral não exibiram material na primeira rodada. O PL, que tem direito a 177 inserções no primeiro turno, e o MDB, com 78, ficaram fora da estreia sem o envio das propagandas. O mesmo ocorreu com o Podemos, que tem 42 inserções, e com a Federação PSDB Cidadania, que tem direito a 39.

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Como é dividido o tempo

A propaganda eleitoral gratuita é organizada de acordo com um calendário definido pela Justiça Eleitoral.

O espaço destinado aos cargos locais é dividido entre as candidaturas majoritárias e proporcionais. A unidade de exibição é de 30 segundos, mas os partidos podem juntar duas inserções e veicular peças de 60 segundos, desde que avisem as emissoras com pelo menos 48 horas de antecedência.

A ordem de aparição e a divisão do tempo foram definidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) em 21 de agosto. O sorteio determinou a sequência da estreia, enquanto o Sistema Horário Eleitoral calculou o tempo de cada legenda.

Ao todo, são 980 inserções destinadas aos candidatos a deputado distrital, considerando a distribuição das sobras. A maior fatia é da Federação União Progressista (União/PP), com 187 inserções, seguida pelo PL, com 177, e pela Federação Brasil da Esperança, com 147.

