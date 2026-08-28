Comerciante diz que jovem que caiu em buraco na calçada ficou desnorteada

A menina foi socorrida por uma funcionária da loja de cosméticos em frente ao buraco, que puxou a adolescente pelo braço - (crédito: Material cedido ao Correio)

Beatriz Ocké*

A adolescente que caiu em buraco de calçada alagada na avenida comercial, em Taguatinga, na tarde de quinta-feira (27/8), saiu desnorteada após o susto da queda. Emerson Lima, de 64 anos, estava no momento em que a vítima foi engolida pela água que escondia rombo no chão.

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Segundo ele, a jovem estava usando um uniforme escolar e parecia carregar livros e cadernos em uma mochila. “Não sei se ela estava indo ou voltando da escola, quando o pessoal foi socorrer ela estava com uma mochila, parecia coisa de escola”, afirma.

Ele conta que a menina foi socorrida por uma funcionária da loja de cosméticos em frente à onde estava o buraco: “Ela pegou no braço da menina e conseguiu puxar ela para fora”.

Os dois comércios em frente ao local do acidente estão fechados nesta sexta-feira (28/8).

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Depois de ser puxada para fora da cratera, Emerson diz que a adolescente afirmou que não tinha se ferido e saiu rápido do local. “Aparentemente, ela não machucou muito. Só passou a mão na perna e ficou assim, meia sonolenta e agoniada, mas logo foi embora”, relatou.

O comerciante disse que já tinha notado, na semana passada, um buraco em outro local da calçada que jorrava água. “Vazou uma quantidade até considerável. O pessoal aqui da loja chamou a Caesb mas, quando eles chegaram, já tinha parado e eles foram embora”, relembrou.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti