Domingo foi o dia mais quente do ano, com 35,1°C

Com os termômetros na estação meteorológica da Ponte Alta, no Gama batendo 35,1°C — a maior temperatura registrada no Distrito Federal em 2026, até o momento — os brasilienses procuraram lugares frescos para fugir da onda de calor. Um desses locais, o Parque da Cidade, ficou lotado de gente procurando um pouco de frescor em meio às árvores. Além das altas temperaturas, o DF também registrou umidade relativa do ar de 24%. Devido à baixa umidade, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu alerta laranja de perigo.

O alerta não foi suficiente para espantar a família de Jorge Mateus, de 32 anos, que chegou ao parque às 8h. Acompanhado da namorada, da irmã e do filho, ele conta que antes de sair de casa, todos se protegeram. "Passamos protetor solar e todo mundo está com garrafinhas", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mateus disse que, durante o passeio, a família ficou atenta à temperatura e umidade do ar para se proteger ainda mais. "Olhando aqui na previsão, vimos que sábado foi o dia mais quente do ano e hoje o DF estaria com uma secura parecida com o deserto do Saara", comentou Mateus. Para evitar danos à saúde, a família evitou fazer atividades físicas pesadas após o horário de almoço. "Quando chegamos, andamos de bicicleta e corremos um pouquinho, mas resolvemos pegar mais leve depois do almoço por conta do calor", acrescentou.

Enquanto esperavam um evento de psicologia na lagoa, as amigas Isabelle Ribeiro, 28, e Larissa Gabriele, 32, resolveram passear nas pistas do Parque da Cidade. Larissa comentou que está reabastecendo a garrafinha d'água a todo momento. "É bom estarmos sempre nos hidratando e mantendo a garrafinha sempre cheia", disse Larissa. Para a amiga, mesmo com o Sol rachando, o parque é um bom ambiente para frequentar durante o calor. "Aqui há muitas árvores, então, fica um ambiente bem fresco para passear e aproveitar", pontuou Isabelle.

Kamila Ribeiro, 23, focou no protetor solar e nas roupas mais leves para enfrentar as altas temperaturas. "Não tem como aguentar esse Sol sem o protetor e uma garrafa d'água", ressaltou.

Ela ainda disse que sabe que é melhor sair ao ar livre pela manhã, entretanto, como não conseguiu, adaptou seus planos para a tarde. "De manhã é mais fresco e menos perigoso. Mas como não consegui vir em um horário mais cedo, vim pela tarde", disse. Para não sofrer tanto com o calor, ela priorizou atividades mais leves. "Se eu tivesse vindo pela manhã teria corrido, me exercitado mais. Como vim pela tarde, resolvi ficar somente na caminhada", completou.

Cuidados

A pele é uma das partes mais atingidas pelos raios solares. Com a alta exposição, o órgão pode sofrer diversos problemas. A médica dermatologista Regina Buffman afirmou que as altas temperaturas e a baixa umidade provocam uma série de fatores que prejudicam a pele. "Isso pode favorecer queimaduras solares, irritações, brotoejas, dermatites e também o surgimento ou agravamento da acne", explicou.

Regina comenta que o principal aliado para o cuidado com a pele é o uso diário de protetor solar de amplo espectro, com FPS 30 ou superior. Ela também disse que, apesar do dia estar nublado, é necessário fazer uso do produto. "Quando houver exposição prolongada ao ar livre, o produto deve ser reaplicado aproximadamente a cada duas horas e também após transpiração intensa ou contato com a água", aconselhou. Além disso, a médica também recomendou o uso de chapéus, óculos de sol, roupas leves e a procura por locais com sombra complementam essa proteção.

Uma boa combinação de hidratação, uso de protetor solar e uma pele limpa são essenciais para enfrentar o calor. "Para minimizar esses efeitos, é importante manter uma boa hidratação do organismo, a pele hidratada e limpa, sem exageros. O ideal é utilizar produtos adequados ao tipo de pele, dando preferência a hidratantes mais leves e não comedogênicos para peles oleosas", disse.

Quadro: Temperaturas máximas nos últimos 15 dias

Informações da Estação do INMET da Ponte Alta, no Gama

15/8: 32,4°C | 14%

16/8: 31,6°C | 20%

17/8: 29,7°C | 24%

18/8: 30,7°C | 21%

19/8: 31,7°C | 14%

20/8: 32,9°C | 12%

21/8: 31,9°C | 17%

22/8: 32,8°C | 21%

23/8: 33,6°C | 17%

24/8: 32,7°C | 20%

25/8: 32,8°C | 21%

26/8: 33,5°C | 20%

27/8: 31,1°C | 27%

28/8:33,2°C | 21%

29/8: 34,6°C | 29%

30/8: 35,1°C | 24%





