Ex-integrante do PCC é encontrado morto em penitenciária do DF

Preso desde 2021 pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, Marcos Silas Neves de Souza foi encontrado morto em sua cela na Penitenciária Federal em Brasília, para onde havia sido transferido. À época, durante investigações da Polícia Federal, o criminoso foi apontado como chefe de uma organização criminosa localizada no estado do Paraná. Marcos ainda tinha destaque no mercado clandestino, chegando a ser descrito como um dos maiores traficantes do Brasil.

O detento foi localizado sem vida na manhã do último domingo (30/8), durante uma rotina de revista e entrega de alimentação aos presos. Em nota, a Secretaria Nacional de Políticas Penais informou que Marcos Silas foi encontrado desacordado dentro da cela. Após o acionamento da equipe responsável pelo atendimento, o óbito foi constatado. Os órgãos competentes foram acionados, e os procedimentos necessários estão em andamento.

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Silas foi preso em 2021, em São Paulo, quando tentava realizar uma cirurgia plástica. Na ocasião, ele era investigado pela Polícia Federal por liderar o Cartel do Sul, organização criminosa com atuação no Paraná e apontada como aliada ao Comando Vermelho no estado. As investigações da PF apontaram que o grupo tinha participação no tráfico internacional de cocaína. Silas era considerado um dos principais responsáveis pela movimentação da droga e pela estrutura financeira da organização.

Segundo a apuração policial, parte do dinheiro obtido com o tráfico era ocultada por meio da compra de imóveis de alto padrão. A Polícia Federal identificou cerca de 260 apartamentos ligados ao criminoso, principalmente no litoral de Santa Catarina.

A atuação de Silas também chamou a atenção pelo patrimônio acumulado durante o período em que esteve à frente do esquema. Os imóveis eram utilizados como uma forma de dar aparência lícita aos recursos obtidos com a atividade criminosa Após a prisão, Marcos Silas passou pelo sistema penitenciário federal e acabou transferido para a unidade de Brasília. A Secretaria Nacional de Políticas Penais informou que os procedimentos relacionados à morte seguem em andamento.