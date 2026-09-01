Kiko Caputo promete quatro novos hospitais e ampliação do atendimento nas UBSs

O candidato ao Governo do Distrito Federal Kiko Caputo (Novo) afirmou, durante debate promovido pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília nesta terça-feira(1/9), que pretende ampliar a estrutura da saúde pública do DF com a construção de quatro novos hospitais e a extensão do horário de atendimento das unidades básicas de saúde (UBSs).

Caputo questionou a candidata Paula Belmonte (PSDB) sobre as propostas para a área e criticou a aplicação dos recursos públicos na saúde. Segundo ele, o Distrito Federal destina mais de R$ 13 bilhões por ano ao setor, mas os recursos não estariam sendo revertidos adequadamente para a população.

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“Nós sabemos que não falta dinheiro aqui no Distrito Federal. O que está faltando é vergonha na cara de quem o administra. Na saúde, nós temos mais de 13 bilhões por ano e a gente não vê esse dinheiro revertido para a população”, afirmou.

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O candidato também citou casos de pessoas que, segundo ele, morreram sem receber atendimento em unidades de saúde e criticou o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), que administra unidades da rede pública.

Caputo classificou o instituto como um “grande cabide de empregos” e afirmou que a estrutura teria se transformado em um “antro de corrupção”.