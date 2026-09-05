Grass descarta mudar estratégia após decisão do TRE-DF sobre Arruda

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PT, Leandro Grass, afirmou neste sábado (5/9), durante agenda de campanha no Paranoá, que manterá sua estratégia política inalterada após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) votar pela impugnação da candidatura de José Roberto Arruda (PSD).

Grass ressaltou seu respeito à decisão judicial e observou que o próprio adversário já manifestou o mesmo posicionamento. O postulante destacou que, independentemente dos desdobramentos na Justiça, seu grupo seguirá focado em dialogar com a parcela do eleitorado que deseja mudança na capital e está insatisfeita com a atual gestão do GDF.

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A estratégia para captar esse apoio continuará baseada no contato direto nas regiões administrativas (RAs) do DF, integrando a escuta ativa das demandas populares com a apresentação de propostas para RAs que sofrem com gargalos estruturais e falta de assistência.

“Fazer campanha não é só distribuir panfleto e não é só levar o número do candidato. É a gente também poder suprir, a partir da população, as necessidades e conectar o que a gente tem a dizer com o que eles querem dizer, e somar nessa expectativa de melhoria das coisas”, afirmou Leandro Grass.

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Demandas e saúde

Para o Paranoá e o Itapoã, o postulante diagnosticou escassez grave de equipamentos públicos, como creches, escolas e unidades de assistência social, além da falta de segurança no comércio. Na saúde, defendeu ampliar equipes de Saúde da Família e criar uma Farmácia Especializada no local.

Ele criticou a situação do Hospital Regional do Paranoá, que perdeu a referência em áreas como ortopedia, e destacou ter ouvido relatos de moradores sobre clínicas médicas vazias e falta de atendimento especializado na unidade hospitalar.

“A nossa estratégia desde sempre, que é também associada ao nosso projeto político, é a presença no meio do povo, ou seja, é levar a campanha para a rua, para os comércios, para as avenidas, para as feiras, para as praças, para dentro das comunidades”, destacou o candidato.

Grass reforçou que essa movimentação nas cidades é uma característica de seu grupo político e garantiu que o ritmo de agendas presenciais será mantido até o dia 3 de outubro, véspera do pleito.

O candidato do PT reiterou, ainda, que o trabalho de base não mudará por decisões judiciais de terceiros e apostou que a entrega de serviços públicos de qualidade será elo de atração para o eleitorado que busca uma alternativa ao atual governo.