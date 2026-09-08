ExpoMix traz a Brasília shows gratuitos de Naiara Azevedo e Léo Santana

O acesso ao festival é gratuito, mediante retirada de ingressos e doação de 2kg de alimento - (crédito: Divulgação)

Brasília receberá, de 18 a 20 de setembro, o Festival ExpoMix no Museu Nacional da República. A oitava edição do evento conta com uma programação que reúne artistas locais e nacionais, além de ampla estrutura com área gastronômica e atividades de entretenimento para o público. O acesso ao festival é gratuito, mediante retirada de ingressos e doação de 2kg de alimento.

Na sexta-feira (18/9), o evento começa com shows de Guilherme & Benuto, Surra de Modão, Heverton & Heverson e Amanda Amaral. Já no sábado (19/9), sobem ao palco Naiara Azevedo, Look Tribo da Periferia, Lucas & Bárbara, Emanuel & Mikael, Junior Brother e Boka de Sergipe.

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No domingo (20), fecham o festival os cantores Léo Santana, Jefferson Moraes, Milsinho, Miozin, Leon, Sambrasilia e DJ Hey Doc. Além das atrações musicais, o público também encontrará praça de alimentação, Vila Gastronômica, parque de diversões, roda-gigante, áreas instagramáveis, Vila Iluminada e Vila de Descanso, além de outras surpresas.

Nos intervalos entre os shows, a programação também recebe os DJs Taty, Mandykaz e Cavalier. A Patroa e Marcão serão os apresentadores dos três dias de festival.

Na sexta e no sábado, os portões abrem às 18h e, no domingo, às 15h. Os tickets para acessar o festival devem ser retirados de forma prévia pela plataforma oficial do evento :https://festivalexpomix.com/.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



