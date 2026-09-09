Funcionária é presa após furtar caixa de clínica no Recanto de Emas

Por Luiz Francisco*
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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta tarde de terça-feira (8/9), uma mulher de 31 anos por furtar pagamentos de clientes de uma clínica odontológica onde trabalha no Recanto de Emas. De acordo com as investigações, a funcionária do estabelecimento retirou R$ 619 e pegava dinheiro há cinco meses.
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Nos depoimentos dos proprietários da clínica, eles vinham constatando sucessivos desfalques no caixa. A apuração revelou que, nos pagamentos realizados em espécie, a funcionária registrava o recebimento no sistema e emitia o comprovante ao cliente, mas, após o procedimento, excluía o lançamento e apropriava -se do dinheiro.
As câmeras de segurança flagraram a mulher retirando o dinheiro de uma gaveta e o colocando na bolsa. Diante das informações, os policiais civis abordaram a funcionária no fim do expediente enquanto ela saía, com o dinheiro em seus pertences.
A suspeita foi conduzida para 27ª Delegacia de Polícia, onde confessou os crimes. Os valores do pagamento foram apreendidos e devolvidos ao proprietários da clínica.
A mulher foi autuada em flagrante por furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva. O crime prevê uma pena de dois a oito anos de reclusão e multa, podendo ser aumentada pelo tempo de crime continuado.
*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti
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