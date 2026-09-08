Cemeit celebra apresentação no desfile de 7 de Setembro

Mariana Niederauer

Equipe reunida dias antes do desfile - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Mais de 100 estudantes do Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (Cemeit) brilharam no desfile da Independência neste 7 de Setembro. O grupo de alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal foi um dos destaques do evento.

A equipe fez uma apresentação marcante em meio às tradicionais exibições do Exército Brasileiro, de atletas e do Esquadrão da Fumaça.

O figurino e a coreografia foram criados pelo professor de educação física Paulo di Paula. Esta foi a 15ª que ele participou do desfile do 7 de Setembro.

O diretor Gabriel Rodrigues: orgulho (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Gabriel Souza Rodrigues, diretor do Cemeit, afirma que sentiu uma emoção enorme ao ver a apresentação. Para ele, a performance mostrou que uma escola pública pode gerar muitos frutos para a sociedade brasileira.





“Nos sentimos muito lisonjeados quando somos vistos por uma sociedade tão manchada por coisas negativas, e esse destaque vir da escola pública é sinal que temos muitos frutos para dar para a sociedade e que, sim, a escola pública pode demonstrar para o nosso povo que aqui tem gente que produz, que faz, que faz direito e que consegue desfilar na rua mostrando tudo aquilo que desenvolvemos”, comemora.