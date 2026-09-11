Serviços recuam na capital federal, mas DF lidera no país em 12 meses

No turismo, o movimento também foi desigual: alta de 3,3% ante junho, mas queda de 6,5% frente a julho de 2025 - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O setor de serviços do Distrito Federal entrou no segundo semestre em trajetória de desaceleração, mas ainda sustenta o melhor desempenho do país no acumulado. Em julho, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados ontem, o volume de serviços caiu 0,3% ante junho, na série com ajuste sazonal, marcando a quarta queda consecutiva. Na mesma comparação, o resultado nacional ficou estável.

Apesar da sequência negativa, os indicadores de médio prazo seguem fortes. Na comparação com julho de 2025, o volume de serviços do DF cresceu 5,9%. No acumulado de janeiro a julho, a alta chegou a 9,2%, a maior entre todas as unidades da Federação. Em 12 meses, o avanço ficou em 8,9%, também o maior do Brasil.

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A receita nominal reforça o desempenho. O indicador subiu 1,3% em julho ante junho e avançou 12,3% na comparação anual. Entre os segmentos, o setor de informação e comunicação teve alta de 11,4% no ano, seguido por transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com 9,1%, e outros serviços, com 6,8%. Na outra ponta, serviços prestados às famílias recuaram 1,5%, enquanto serviços profissionais, administrativos e complementares caíram 1,2%.

No turismo, o movimento também foi desigual: alta de 3,3% ante junho, mas queda de 6,5% frente a julho de 2025.

Feriado lucrativo

O varejo brasileiro registrou alta nominal de 7,7% no feriado do 7 de Setembro em comparação com o mesmo período de 2025, conforme dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado. O desempenho foi liderado pelo comércio eletrônico, que avançou 10,9%, superando o crescimento de 6,7% das lojas físicas. Entre os setores analisados, drogarias e farmácias destacaram-se com expansão de 12,6%, acompanhadas por turismo e transporte com alta de 12,4%. Regionalmente, as regiões Norte e Nordeste lideraram a movimentação com taxas de dois dígitos, de 18,7% e 15,6%, respectivamente, refletindo a descentralização do consumo durante o período prolongado.

Cinema a R$ 12

A segunda edição de 2026 da Semana do Cinema vai até a próxima quarta-feira, com ingressos comercializados entre R$ 10 e R$ 12. Idealizada pela Feneec em conjunto com a Abraplex, a campanha busca manter o ritmo positivo do setor audiovisual após registrar mais de 3,9 milhões de espectadores na edição de fevereiro. Além dos bilhetes promocionais em mais de 450 municípios, a estratégia comercial engloba descontos em combos de bombonière e conta com o suporte de plataformas como a Ingresso.com para impulsionar o fluxo de caixa das salas multiplex e preservar empregos na cadeia produtiva.

Supernova, temporada 3

O Sebrae encerra o ciclo de 2026 do programa Supernova com a abertura das inscrições para a terceira temporada voltada a universitários e professores de todo o país. A iniciativa destina R$ 1,5 milhão em premiações que incluem uma viagem internacional para os vencedores e aportes financeiros para os melhores projetos desenvolvidos durante a jornada de formação empreendedora.

O Sebrae encerra o ciclo de 2026 do programa Supernova com a abertura das inscrições para a terceira temporada voltada a universitários e professores de todo o país (foto: Divulgação)

As inscrições estarão abertas até 29 de outubro pelo portal oficial da iniciativa e consolidam um esforço multissetorial que atraiu dezenas de milhares de propostas nas edições anteriores com forte apelo em saúde, tecnologia e sustentabilidade.

R$ 4 mil

É o valor que uma empresa de hospedagem por aplicativo terá que pagar ao tutor de uma cadela que sofreu lesões graves durante hospedagem contratada pela plataforma. A decisão é da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O tutor contratou, pelo aplicativo, hospedagem para o animal em período de 10 dias. Ao término do serviço, a cadela foi devolvida com lesões graves, dificuldade de locomoção, odor de urina e necessidade de internação veterinária, com risco de amputação. As despesas com o tratamento foram reembolsadas administrativamente pela empresa, mas o tutor buscou também reparação pelos danos morais decorrentes

do episódio.

Leilão da Embrapa

A Embrapa Cerrados (DF) e a Multleilões promovem, na próxima terça-feira, leilão on-line de zebuínos leiteiros com 132 lotes de Gir Leiteiro, Sindi, Guzerá e Girolando. Serão ofertados 33 fêmeas e 19 machos puros de origem (PO), entre eles bovinos com a genética da Embrapa. "Todos esses animais PO são provados, com avaliação genética pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos para Leite (PMGZ Leite) da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ)", explica o pesquisador Carlos Frederico Martins.

