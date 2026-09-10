Ex-repórter da "Globo" assume Secretaria de Proteção Animal do DF

Após deixar a televisão, a jornalista passou a integrar o GDF. Em abril de 2025, foi nomeada chefe da Assessoria de Comunicação Social da Casa Civil do DF - (crédito: Reprodução/Instagram)

A jornalista Maria Fernanda Soares Pinto, ex-repórter da TV Globo, é a nova responsável pela Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do Distrito Federal (Sepan-DF). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da quarta-feira (9/9).

Conhecida como Mafê, ela deixou a emissora em abril de 2025, após uma trajetória de mais de 25 anos. Formada pelo Centro Universitário de Brasília (Uniceub), passou pela Rádio Nacional, TV Bandeirantes e CNT antes de chegar à emissora, em 2008. Na Globo Brasília, atuou como repórter e apresentadora, com destaque para a cobertura de temas ligados ao Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais

Após deixar a televisão, a jornalista passou a integrar o Governo do Distrito Federal (GDF). Em abril de 2025, foi nomeada chefe da Assessoria de Comunicação Social da Casa Civil do DF. Agora, assume o comando da Sepan-DF no lugar de Cristiano Lopes da Cunha.

A mudança também atingiu o segundo posto da secretaria. Leonardo Araújo Emerick deixou o cargo de secretário-executivo, que passa a ser ocupado por Joaquim Jair Ximenes Aguiar Junior. Segundo a Sepan-DF, a nova gestão já iniciou a transição e o alinhamento com a equipe para dar continuidade às políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

A troca no comando ocorre após Cristiano Lopes ser exonerado, a pedido, com efeitos a partir de 1º de setembro. Segundo a Sepan-DF, o ex-secretário deixou o cargo para se dedicar à campanha de Celina Leão (PP) ao Governo do Distrito Federal. A saída também foi oficializada no DODF de quarta-feira (9/9).