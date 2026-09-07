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Arruda promete título definitivo a feirantes e critica cenário do DF

O ex-governador, que teve a candidatura vetada pelo TRE-DF, manteve agenda na Feira da Torre e afirmou confiar na análise do TSE

Arruda promete título definitivo a feirantes e critica cenário do DF - (crédito: Maria Eduarda Lavocat CB/D.A Press)
Arruda promete título definitivo a feirantes e critica cenário do DF - (crédito: Maria Eduarda Lavocat CB/D.A Press)

Durante o feriado de 7 de Setembro, nesta segunda-feira (7/9), o candidato ao governo do Distrito Federal José Roberto Arruda manteve a agenda de campanha, apesar de ter a candidatura vetada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Em visita à Feira da Torre de TV, Arruda afirmou que, se eleito, pretende conceder títulos permanentes e definitivos de propriedade aos feirantes do Distrito Federal.

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"É uma vergonha o que estão fazendo com pessoas que estão há 40 anos trabalhando, botando essas bancas para fazer licitação. Eles têm direito adquirido. Eu vou dar o título permanente, definitivo para todos os feirantes do Distrito Federal, sem licitação", declarou.

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Segundo ele, as feiras precisam ser revitalizadas e contar com estruturas que estimulem a circulação de pessoas. “A feira é o coração da cidade. E tem feiras em Brasília jogadas às traças. Eu quero revitalizar todas as feiras e quero dar o título permanente de propriedade para todos os feirantes”, afirmou.

Sobre a situação eleitoral, o candidato disse manter a confiança que está confiante de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai analisar a candidatura de forma imparcial e dentro da legislação. "A minha candidatura segue firme. Eu tenho confiança de que o TSE terá uma análise dentro da lei e imparcial. Infelizmente, não foi o que aconteceu aqui no TRE. Influências ocultas agem sobre o TRE todo dia", afirmou.

O candidato também criticou uma decisão da Justiça Eleitoral relacionada à sua propaganda de campanha. “Eu fiz uma propaganda mostrando que o Gustavo, vice da Celina, recebeu dinheiro do Vorcaro, só repetindo o que o g1 deu, e o TRE tirou meu companheiro do ar. E ela fez uma propaganda me atacando em nível pessoal. E segui de pé. Por que a dela pode continuar? Gente, não dá para ter dois pesos e duas medidas”, declarou.

Ao falar sobre o cenário do Distrito Federal, o candidato afirmou que a cidade vive, na avaliação dele, “o seu pior momento”. Criticou a situação do BRB, da infraestrutura urbana, da educação e da saúde. “Conseguiram quebrar o BRB. Conseguiram pegar a educação, que no meu governo era primeiro lugar no Ideb, e jogar para último lugar. A saúde está um caos, pessoas morrendo, gente de Brasília tendo que ser operada em Anápolis e em Valparaíso. Que vergonha”, afirmou.

Ao final, disse que pretende, caso eleito, promover mudanças na administração do Distrito Federal. “Nós vamos resgatar Brasília, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Eu vou tirar esse grupo que está no poder”, declarou.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 07/09/2026 12:15
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