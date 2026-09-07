Arruda promete título definitivo a feirantes e critica cenário do DF

Durante o feriado de 7 de Setembro, nesta segunda-feira (7/9), o candidato ao governo do Distrito Federal José Roberto Arruda manteve a agenda de campanha, apesar de ter a candidatura vetada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Em visita à Feira da Torre de TV, Arruda afirmou que, se eleito, pretende conceder títulos permanentes e definitivos de propriedade aos feirantes do Distrito Federal.

"É uma vergonha o que estão fazendo com pessoas que estão há 40 anos trabalhando, botando essas bancas para fazer licitação. Eles têm direito adquirido. Eu vou dar o título permanente, definitivo para todos os feirantes do Distrito Federal, sem licitação", declarou.

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Segundo ele, as feiras precisam ser revitalizadas e contar com estruturas que estimulem a circulação de pessoas. “A feira é o coração da cidade. E tem feiras em Brasília jogadas às traças. Eu quero revitalizar todas as feiras e quero dar o título permanente de propriedade para todos os feirantes”, afirmou.

Sobre a situação eleitoral, o candidato disse manter a confiança que está confiante de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai analisar a candidatura de forma imparcial e dentro da legislação. "A minha candidatura segue firme. Eu tenho confiança de que o TSE terá uma análise dentro da lei e imparcial. Infelizmente, não foi o que aconteceu aqui no TRE. Influências ocultas agem sobre o TRE todo dia", afirmou.

O candidato também criticou uma decisão da Justiça Eleitoral relacionada à sua propaganda de campanha. “Eu fiz uma propaganda mostrando que o Gustavo, vice da Celina, recebeu dinheiro do Vorcaro, só repetindo o que o g1 deu, e o TRE tirou meu companheiro do ar. E ela fez uma propaganda me atacando em nível pessoal. E segui de pé. Por que a dela pode continuar? Gente, não dá para ter dois pesos e duas medidas”, declarou.

Ao falar sobre o cenário do Distrito Federal, o candidato afirmou que a cidade vive, na avaliação dele, “o seu pior momento”. Criticou a situação do BRB, da infraestrutura urbana, da educação e da saúde. “Conseguiram quebrar o BRB. Conseguiram pegar a educação, que no meu governo era primeiro lugar no Ideb, e jogar para último lugar. A saúde está um caos, pessoas morrendo, gente de Brasília tendo que ser operada em Anápolis e em Valparaíso. Que vergonha”, afirmou.

Ao final, disse que pretende, caso eleito, promover mudanças na administração do Distrito Federal. “Nós vamos resgatar Brasília, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Eu vou tirar esse grupo que está no poder”, declarou.