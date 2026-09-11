Homem é condenado a 25 anos de cadeia por tentar matar vítima de roubo

Um homem foi condenado a 25 anos e um mês de prisão em regime fechado por tentar matar outro indivíduo em uma via pública de Santa Maria, impulsionado por motivação torpe. Após roubar o telefone da vítima e ser descoberto, o autor do crime teve de devolver o dispositivo. Meses depois, o homem armou uma emboscada, momento em que esfaqueou a vítima, que sobreviveu.

A sentença foi determinada após o julgamento realizado nessa quinta-feira (10/9). Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o investigado teria ficado inconformado em ter que devolver o celular e passou a ameaçar a vítima constantemente. No dia 2 de julho de 2025, o homem foi atacado de surpresa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na denúncia, o autor teria sido motivado por vingança. Respondendo pelos crimes de tentativa de homicídio, roubo e ameaça à testemunha, o homem também deverá cumprir dois meses de detenção e 25 dias-multa, inicialmente em regime fechado. Ainda de acordo com o TJDFT, o réu não poderá recorrer em liberdade

