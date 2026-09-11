Secretaria de Saúde convoca 278 médicos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) anunciou a nomeação de 278 médicos. São 200 médicos generalistas, 43 médicos de família e comunidade, 34 ginecologistas e um oncologista. A lista com o nome de todos os convocados saiu no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (11/9).

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Os candidatos aprovados devem enviar, por meio de peticionamento eletrônico, até 25 de setembro, a documentação exigida para comprovação dos requisitos, títulos e experiência profissional. Além desses documentos, é preciso apresentar avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental. Quem não enviar a documentação no prazo pode não ser contratado. Mais instruções sobre como fazer o peticionamento podem ser encontradas no site da secretaria.

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Os médicos de Família e Comunidade foram convocados para atuar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de modo a reforçar a atenção primária. Os outros profissionais, por sua vez, vão ser distribuídos de acordo com as necessidades da rede.

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Também foi divulgado na edição do DODF desta sexta-feira o resultado final do processo seletivo para contratação temporária e formação de cadastro de médicos, referente ao edital de abertura de 22 de julho.

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho