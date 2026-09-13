Bebê de 8 dias é salva por policiais militares após se engasgar

Atendendo a uma ocorrência de tráfico de drogas na Quadra 405 do Recanto das Emas, uma equipe de policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) foi interceptada por uma família que estava com um bebê engasgado, de apenas 8 dias. Sem conseguir respirar, a recém-nascida estava sendo levada pelos pais à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local. Temendo que a menina não sobrevivesse, os agentes realizaram os primeiros socorros e salvaram a vida dela.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (10/9), por volta das 22h. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o pai da menina estava dirigindo até a unidade de saúde quando encontraram os agentes e se aproximaram, procurando por ajuda. Ainda segundo a PMDF, os militares chegaram a desconfiar da abordagem, pensando que poderia ser alguém tentando interferir na ocorrência.

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O pai relatou em desespero que a filha estava engasgada. Quando a mãe desceu do veículo com a menina no colo, as equipes iniciaram imediatamente a tentiva de primeiros-socorros.

Utilizando de técnicas para desobstrução das vias aéreas, a equipe conseguiu fazer com que a criança voltasse a respirar. Logo os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para que pudessem avaliar a bebê. Ao chegarem, os bombeiros atenderam à recém-nascida, constatando que ela estava bem e livre de riscos.