Bombeiros salvam mulher após parada cardiorrespiratória em Águas Claras

Por Luiz Francisco*
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Uma mulher teve uma parada cardiorrespiratória em um condomínio na Avenida das Araucárias, em Águas Claras. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizaram manobras de reanimação para salvar a vítima.
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Quando os militares chegaram ao local, a mulher estava recebendo os primeiros cuidados de familiares. Após a realização das manobras de reanimação cardiopulmonar pelos bombeiros, os sinais vitais da vítima foram reestabelecidos.
A mulher foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde permanece sob cuidados médicos e monitorização. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
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