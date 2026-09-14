Homem é preso suspeito de assédio contra adolescente de 12 anos

Um homem de 43 anos foi conduzido à delegacia, na tarde desta segunda-feira (14/9), suspeito de assédio sexual contra uma adolescente de 12 anos, no Acampamento Nova Jerusalém, às margens do km 260 da BR-060, sentido Goiânia. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada, por meio do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural), por volta das 15h50. Segundo o relato policial, a jovem estava a caminho da escola quando foi abordada pelo homem, que teria feito gestos e sinais obscenos.
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A adolescente conseguiu fugir e pedir socorro na casa de uma vizinha, que a acolheu. A mãe da vítima foi contatada e confirmou o relato da filha. A responsável afirmou que o suspeito já havia adotado comportamento semelhante em ocasiões anteriores. Os envolvidos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), responsável por apurar o caso.
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