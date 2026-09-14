Polícia apreende dupla de adolescentes suspeita de vender maconha em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, nesta segunda-feira (14/9), dois adolescentes por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, em Ceilândia. Os menores estariam vendendo entorpecentes na QNN 5.
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Durante o patrulhamento, os militares flagraram os dois adolescentes e os abordaram no local. Um deles teria admitido a venda de uma porção de maconha a um usuário, por R$ 10, fato confirmado pelo comprador.
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Os policiais encontraram cinco porções de maconha com os menores e R$ 67 em espécie, escondidos em uma caixa de aterramento.
Eles foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), juntamente com as porções de drogas e o dinheiro em espécie recolhido. O comprador foi apresentado na 15ª DP para o registro de ocorrência referente à posse de entorpecentes para consumo pessoal.
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