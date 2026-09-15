Manifestante faz ato solitário durante julgamento em frente ao STF

Uma mulher fez uma manifestação solitária em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), durante a análise de abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, na tarde desta terça-feira (15/9). Segurando um cartaz, ela criticou o momento político do país. A criadora de conteúdo digital Mari Miola, de 38 anos, levou uma faixa com as mensagens “Nós não devemos ter medo” e “o Supremo é o povo”.

Mari afirmou que decidiu ir ao local para incentivar outras pessoas a também se posicionarem. A ativista declarou estar surpresa por ter poucas pessoas “indignadas” com o cenário atual no país. "Cadê o povo da internet? Cadê as pessoas que percebem o que está ocorrendo e não fazem nada?”, questionou.

Ao falar sobre a presença no local, a manifestante afirmou que também tinha medo de estar ali, mas defendeu que a coragem está justamente em se manifestar apesar do receio. “Acho que ser corajoso não é ir porque não tem medo, é você ir mesmo com medo”, disse.

Ela também afirmou temer o que pode ocorrer no país caso as instituições deixem de respeitar a Constituição. “Mais medo do que ser presa é ver o que vai acontecer com o Brasil se isso aqui acabar em pizza”, afirmou.

Após a manifestação, a mulher foi informada por um policial militar que não poderia realizar atos ao redor da Corte. O reforço na segurança permanece na região e foi montado desde a segunda-feira (14/9), às 18h.