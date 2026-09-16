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Trânsito

Criança atropelada em Planaltina está na UTI com quadro estável

Menino de 11 anos foi atingido por um veículo após entrar subitamente na pista em Planaltina, nesta segunda (14/9)

Promessa é de melhoria na gestão pública hospitalar e na saúde - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Promessa é de melhoria na gestão pública hospitalar e na saúde - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A criança de 11 anos que foi atropelada ao atravessar a rua na Avenida do Contorno, em Planaltina, na noite desta segunda-feira (14/9) foi encaminhada para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Pediátrica com quadro de saúde estável e consciente, segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF).

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O menino foi atingido por um carro enquanto atravessava a via e foi encaminhado para o Hospital Regional de Planaltina (HRT), na mesma noite, com suspeita de traumatismo crânio encefálico. 

Segundo a condutora do veículo e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um ônibus estava parado próximo a uma parada quando a criança apareceu subitamente na pista. De acordo com a versão da motorista, não houve tempo e distância suficientes para parar o veículo a tempo e evitar o atropelamento.

A condutora permaneceu no local, aguardou o atendimento da vítima e a chegada do Corpo de Bombeiros, SAMU e policiais. Foi realizado teste de etilômetro para verificar nível de álcool no organismo, com resultado negativo.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 16/09/2026 11:03
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