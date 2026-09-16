Dupla é detida suspeita de assaltar jovens em Taguatinga

De acordo com a PMDF, os homens trocaram de roupa para tentar enganar a polícia. No local do crime, foi encontrada uma calça preta, pertencente a um dos suspeitos. O caso foi registrado na 21ª DP - (crédito: Letícia Guedes / CB/DAPress)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens suspeitos de assaltar duas jovens na QSB 2, em Taguatinga, na noite desta terça-feira (14/9).

Segundo os militares, um dos suspeitos entrou em luta com os policiais durante a ação e foi levado ao hospital por causa dos ferimentos. Como as vítimas não demonstravam convicção sobre a autoria do assalto, um policial militar e um agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) retornaram ao local do crime para coletar imagens das câmeras de segurança, que registram a ação dos suspeitos e a fuga deles em direção à Avenida Samdu Sul.

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De acordo com a PMDF, os homens trocaram de roupa para tentar enganar a polícia. No local do crime, foi encontrada uma calça preta, pertencente a um dos suspeitos. O caso foi registrado na 21ª DP. Os suspeitos foram soltos após o registro e responderão pelo crime em liberdade.