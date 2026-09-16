Dupla é detida suspeita de assaltar jovens em Taguatinga

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens suspeitos de assaltar duas jovens na QSB 2, em Taguatinga, na noite desta terça-feira (14/9).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo os militares, um dos suspeitos entrou em luta com os policiais durante a ação e foi levado ao hospital por causa dos ferimentos. Como as vítimas não demonstravam convicção sobre a autoria do assalto, um policial militar e um agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) retornaram ao local do crime para coletar imagens das câmeras de segurança, que registram a ação dos suspeitos e a fuga deles em direção à Avenida Samdu Sul.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
De acordo com a PMDF, os homens trocaram de roupa para tentar enganar a polícia. No local do crime, foi encontrada uma calça preta, pertencente a um dos suspeitos. O caso foi registrado na 21ª DP. Os suspeitos foram soltos após o registro e responderão pelo crime em liberdade.
Saiba Mais
- Cidades DF "Quero ter o direito de ser julgado nas urnas", diz Arruda
- Cidades DF Happy Hour do Futuro debate rumos dos Distritos Criativos no DF
- Cidades DF Assembleia dos metroviários autoriza assinatura de acordo, e greve é cancelada
- Cidades DF Festival temático de cultura asiática e universo geek agita o fim de semana
- Cidades DF Criança atropelada em Planaltina está na UTI com quadro estável