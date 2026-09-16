Assembleia dos metroviários autoriza assinatura de acordo, e greve é cancelada

Em assembleia geral extraordinária realizada na noite desta terça-feira (15/9), o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (SindMetrô-DF) cancelou a greve da categoria, aprovada em 31 de agosto, e autorizou a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, aceito pelo movimento nesta semana.

Na última segunda-feira (14/9), o SindMetrô-DF aceitou a proposta apresentada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) após dez meses de negociação.

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O Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho prevê a contratação da banca organizadora do concurso para o quadro efetivo do Metrô-DF até 31 de dezembro de 2026. O certame foi autorizado pelo GDF na última terça-feira (15/9), com 224 vagas distribuídas em seis carreiras. O edital deve ser publicado até março de 2027.

O documento também aborda a contratação de empregados pela Ação Civil Pública (ACP) e o pagamento de horas extras e descanso/repouso semanal remunerado (DSR/RSR). Apesar da decisão, a categoria mantém a demanda pela reestruturação da carreira, melhores escalas de trabalho, modernização do sistema metroviário e aquisição de novos trens.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates