Trânsito em Ceilândia registra alterações e lentidão por ato com Lula e Grass

Intervenções no trânsito do centro de Ceilândia estão previstas para terminar às 23h - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O trânsito no centro de Ceilândia registra intervenções e alterações no fluxo no início da noite desta quarta-feira (16/9). As mudanças operacionais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), iniciadas às 17h e previstas até as 23h, buscam garantir a segurança viária durante o evento político na Praça do Trabalhador, que conta com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do candidato ao GDF Leandro Grass (PT). O tráfego de veículos nas proximidades está lento, mas segue andando de forma constante.

As vias no entorno da praça operam com a faixa da direita isolada. Na pista em frente ao supermercado Assaí, no trecho em direção à Administração Regional de Ceilândia, o trânsito flui com interdição parcial de uma das faixas.

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Na Via M1, a partir da altura do Centro de Ensino Médio 03 (CEM 03), a faixa da direita segue bloqueada para veículos e é utilizada exclusivamente para a circulação de pedestres, que contam com três acessos dedicados para entrar na Praça do Trabalhador.

A PMDF reforça que os motoristas que passam pelo local devem reduzir a velocidade ou optar por caminhos alternativos.