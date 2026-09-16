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Trânsito em Ceilândia registra alterações e lentidão por ato com Lula e Grass

Intervenções da PMDF ocorrem até as 23h na Praça do Trabalhador. Fluxo de veículos segue lento, mas sem retenções totais

Intervenções no trânsito do centro de Ceilândia estão previstas para terminar às 23h - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Intervenções no trânsito do centro de Ceilândia estão previstas para terminar às 23h - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O trânsito no centro de Ceilândia registra intervenções e alterações no fluxo no início da noite desta quarta-feira (16/9). As mudanças operacionais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), iniciadas às 17h e previstas até as 23h, buscam garantir a segurança viária durante o evento político na Praça do Trabalhador, que conta com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do candidato ao GDF Leandro Grass (PT). O tráfego de veículos nas proximidades está lento, mas segue andando de forma constante.

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As vias no entorno da praça operam com a faixa da direita isolada. Na pista em frente ao supermercado Assaí, no trecho em direção à Administração Regional de Ceilândia, o trânsito flui com interdição parcial de uma das faixas.

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Na Via M1, a partir da altura do Centro de Ensino Médio 03 (CEM 03), a faixa da direita segue bloqueada para veículos e é utilizada exclusivamente para a circulação de pedestres, que contam com três acessos dedicados para entrar na Praça do Trabalhador.

A PMDF reforça que os motoristas que passam pelo local devem reduzir a velocidade ou optar por caminhos alternativos.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 16/09/2026 18:57
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