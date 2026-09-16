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Viatura da Polícia Civil com quatro agentes capota no Park Way

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não houve feridos. Capotamento aconteceu na Quadra 27 do Park Way, na altura do viaduto do Catetinho

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não houve feridos - (crédito: Foto: Amanda Escorsin)
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não houve feridos - (crédito: Foto: Amanda Escorsin)

Uma viatura da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) capotou, na tarde desta quarta-feira (16/9), na Quadra 27 do Park Way, na altura do viaduto do Catetinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não houve feridos.

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Ao chegarem ao local, os militares encontraram a viatura capotada na pista e, dentro do veículo, estavam quatro agentes da PCDF, sendo dois homens e duas mulheres. Eles foram retirados pelo apoio das pessoas que estavam no local e pelos bombeiros.

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Os policiais receberam assistência médica após o capotamento, mas como não estavam feridos, os agentes recusaram o transporte hospitalar. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) ficou responsável pelos cuidados do local. Ainda não informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 16/09/2026 19:07 / atualizado em 16/09/2026 19:08
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