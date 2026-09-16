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Motorista bêbado é preso após se envolver em três colisões em São Sebastião

Após as colisões, o motorista precisou ser atendido pelo Samu, que confirmou o estado de embriaguez do condutor

O SAMU foi acionado e constatou que o motorista apresentava forte odor de álcool, dificuldade para falar e permanecer em pé - (crédito: Divulgação/PMDF)
O SAMU foi acionado e constatou que o motorista apresentava forte odor de álcool, dificuldade para falar e permanecer em pé - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite desta terça-feira (15), um motorista embriagado em São Sebastião. A prisão ocorreu após o condutor se envolver em três colisões de carros na mesma noite.

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A primeira ocorrência aconteceu nas proximidades de uma academia, onde o motorista embriagado — que dirigia um Chevrolet Classic — colidiu com um Chevrolet Prisma. Após a batida, o condutor seguiu em direção à saída de São Sebastião.

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Logo em seguida, o veículo se envolveu em novas colisões e atingiu outro Chevrolet Classic e, depois, um Volkswagen Voyage, caso em que o Samu foi acionado para atender os condutores envolvidos. A equipe médica constatou que o motorista apresentava forte odor de álcool, dificuldade para falar e de permanecer de pé, além de relatar dores nas regiões do tronco.

 

O motorista foi encaminhado para o Hospital de Base, onde as avaliações médicas confirmaram a embriaguez. A equipe do Departamento de Trânsito (Detran-DF) também foi acionada para remover o veículo do local. O carro não era registrado e o condutor não era licenciado para dirigir, segundo o órgão.

Após o atendimento médico, o homem foi conduzido à 30ª DP, onde a ocorrência foi registrada. O motorista foi preso em flagrante pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da condução de veículo sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, com fiança arbitrada pela autoridade policial.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 16/09/2026 18:12
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